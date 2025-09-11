39-летний Ари дебютировал за «БроукБойз» в Кубке России

Ари вышел на замену в матче FONBET Кубка России.

39-летний нападающий дебютировал за медиафутбольный клуб «БроукБойз» в матче 3-го раунда Пути регионов Кубка России против «Леон Сатурн».

Ари вышел на замену на 55-й минуте при счете 0:0. Через несколько минут он поучаствовал в голевой атаке, в которой забил Федор Смолов.

Ари выступал в чемпионате России с 2010 года. Он играл за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив», а в июле 2018 года получил паспорт гражданина РФ. В ноябре 2018-го он провел два матча в составе сборной России.

В августе 2025-го Ари покинул пост спортивного директора «Торпедо», проработав меньше года. Он занимал эту должность с декабря 2024 года.

Кадр: трансляция «Матч ТВ»