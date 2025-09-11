4

Федор Смолов: «Я приехал играть в футбол. Спасибо ребятам из «БроукБойз», что поддержали и поставили»

Федор Смолов объяснил хорошее взаимопонимание с Ари.

Смолов и Ари сыграли в третьем раунде FONBET Кубка России за медиафутбольный клуб «БроукБойз» против «Сатурна» (2:0). У Федора гол и голевая, у Ари – гол.

– Только про футбол [вопросы].

– Второй матч – второй гол.

– Сегодня еще и ассист. Класс!

– В первом тайме многое не получалось. Как вышел Ари, стали чувствовать и находить друг друга.

– Ари – мастеровитый футболист. Вызывался в сборную России, провел много игр на высоком уровне. Плюс мы были вместе в «Краснодаре» – взаимопонимание, как видите, не пропало.

– Помните какие-то связочки?

– Конечно. Такое не забывается. Если у людей схожее видение и понимание футбола, эти связи легко восстанавливаются.

– Как получилось забить гол? Повезло?

– Нет. Когда мяч подлетел, видел, что есть возможность пробить. Основная мысль была – нормально попасть по мячу. Когда так думаешь перед ударом, обычно все хорошо заканчивается. А когда думаешь, что сейчас забью – обычно летит мимо.

– Этот гол может стать сообщением всем, что давайте говорить про футбол, а всю грязь оставим?

– Я приехал сюда играть в футбол. Спасибо ребятам из «БроукБойз», что поддержали и поставили [в состав]. Поэтому да, лучше говорить про футбол», – сказал нападающий «БроукБойз».

На неделе перед матчем стало известно, что в отношении Смолова заведено уголовное дело из-за драки в «Кофемании». Форварду может грозить до трех лет тюрьмы.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Матч ТВ»
logoFONBET Кубок России
logoАри
logoФедор Смолов
logoБроукБойз
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аршавин о голах Смолова в Кубке России: «Вот это обидно. Шучу, но было бы приятнее, если бы он меня не догнал»
12сегодня, 18:53
Ари забил со своей половины поля «Сатурну» с передачи Смолова. Экс-форвард «Спартака» сделал командное селфи сразу после гола
25сегодня, 18:39Фото
Два медийных клуба вышли в 4-й раунд Кубка в одном сезоне впервые в истории – «Броуки» Смолова и «Амкал» с 70-летним Медведевым в составе
12сегодня, 18:35
«Броуки» благодаря голам Смолова и Ари обыграли «Леон Сатурн» и вышли в 4-й раунд FONBET Кубка России
64сегодня, 18:28
39-летний Ари дебютировал за «БроукБойз» в Кубке России
6сегодня, 18:07
Главные новости
Смолов допустил, что закончит карьеру через полгода: «Ничего, у меня Twitch есть, все нормально»
620 минут назад
Смолов о тренировках с «Динамо»: «Не разрешили ввиду не самых удачных результатов»
856 минут назад
Смолов о том, что догнал Аршавина по голам: «Круто, но я не считаю себя ровней. Он величайший футболист страны»
16сегодня, 19:43
«Броуки» Смолова сыграют в 4-м раунде Кубка с «Соколом» из Саратова. Федор родился в этом городе
5сегодня, 19:25
Медиакоманды выиграли 19 матчей в Кубке России, проиграли – 9. Больше всего побед у «Амкала»
8сегодня, 19:24
Аршавин о соперниках «Амкала» в Кубке России: «Им должно быть стыдно»
4сегодня, 19:16
Аршавин о голах Смолова в Кубке России: «Вот это обидно. Шучу, но было бы приятнее, если бы он меня не догнал»
12сегодня, 18:53
Ари забил со своей половины поля «Сатурну» с передачи Смолова. Экс-форвард «Спартака» сделал командное селфи сразу после гола
25сегодня, 18:39Фото
Два медийных клуба вышли в 4-й раунд Кубка в одном сезоне впервые в истории – «Броуки» Смолова и «Амкал» с 70-летним Медведевым в составе
12сегодня, 18:35
«Броуки» благодаря голам Смолова и Ари обыграли «Леон Сатурн» и вышли в 4-й раунд FONBET Кубка России
64сегодня, 18:28
Ко всем новостям
Последние новости
Канчельскис о Фергюсоне в Медиалиге: «Ему оно надо? У него и так своих забот хватает»
6сегодня, 13:38
Осипов о приглашении Роналду в Медиалигу: «Мы близки к тому, чтобы прикоснуться к звездам такого уровня»
6сегодня, 12:36
Ройс стал президентом медиакоманды в немецкой Baller League Подольски
сегодня, 11:30
Герман Эль Классико о вингере «Салюта» Гагуа, похвалившем «Амкал»: «Надеюсь, у тебя все будет топово в проффутболе. Но если что-то произойдет – ты знаешь, где нас искать»
2сегодня, 10:08
Экс-голкипер владимироского «Торпедо» Марков – игрок «Краснодара». Недавно его выгнали из клуба Второй лиги за интервью перед кубковым матчем с 2Drots
8вчера, 19:03
«Будет уволен. Ждем завтра в 9 утра у юриста». «Салют» ответил своему нападающему, который дал интервью перед кубковым матчем с «Амкалом»
3вчера, 16:42
«Когда я получил травму в матче с ЦСКА, Головин играл жестко, но не специально. Не держу обид». Ари о стычках на поле
2вчера, 14:48
«Не делайте шоу. Если хотят, чтобы Медиалига играла с нами, нужен другой турнир». Главный тренер «Салюта» об участии Медведева в кубковом матче за «Амкал»
7вчера, 12:41
Ари: «Через год-два Медиалига будет на уровне Первой лиги»
2вчера, 11:40
«Пока не будет официального запрета, Федор будет выступать за «БроукБойз». Егоров о слухах об уголовном деле Смолова
2вчера, 09:03