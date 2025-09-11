Федор Смолов: «Я приехал играть в футбол. Спасибо ребятам из «БроукБойз», что поддержали и поставили»

Федор Смолов объяснил хорошее взаимопонимание с Ари.

Смолов и Ари сыграли в третьем раунде FONBET Кубка России за медиафутбольный клуб «БроукБойз» против «Сатурна» (2:0). У Федора гол и голевая, у Ари – гол.

– Только про футбол [вопросы].

– Второй матч – второй гол.

– Сегодня еще и ассист. Класс!

– В первом тайме многое не получалось. Как вышел Ари, стали чувствовать и находить друг друга.

– Ари – мастеровитый футболист. Вызывался в сборную России, провел много игр на высоком уровне. Плюс мы были вместе в «Краснодаре» – взаимопонимание, как видите, не пропало.

– Помните какие-то связочки?

– Конечно. Такое не забывается. Если у людей схожее видение и понимание футбола, эти связи легко восстанавливаются.

– Как получилось забить гол? Повезло?

– Нет. Когда мяч подлетел, видел, что есть возможность пробить. Основная мысль была – нормально попасть по мячу. Когда так думаешь перед ударом, обычно все хорошо заканчивается. А когда думаешь, что сейчас забью – обычно летит мимо.

– Этот гол может стать сообщением всем, что давайте говорить про футбол, а всю грязь оставим?

– Я приехал сюда играть в футбол. Спасибо ребятам из «БроукБойз», что поддержали и поставили [в состав]. Поэтому да, лучше говорить про футбол», – сказал нападающий «БроукБойз».

На неделе перед матчем стало известно, что в отношении Смолова заведено уголовное дело из-за драки в «Кофемании». Форварду может грозить до трех лет тюрьмы.