Смолов допустил, что закончит карьеру через полгода: «Ничего, у меня Twitch есть, все нормально»

Федор Смолов готов завершить карьеру через полгода.

– Если полгода будете без команды, то близится завершение карьеры.

– Ничего, у меня Twitch есть, все нормально (смеется). Карьера идет к завершению? Допускаю такое развитие событий. Если не получу предложение, которое устроит меня и семью, то, наверное, есть полгода, а затем надо что‑то думать.

– Еще можете поиграть в РПЛ?

– Думаю, это невозможно.

– Вы будете до конца с «БроукБойз» в Кубке России?

– Думаю, что да.

– Что сейчас важнее – устроиться в профессиональный клуб или сыграть против «Сокола»?

– На данный момент – сыграть против Саратова.

– Как вам сборная России?

– Против сборной Катара очень понравилась. Есть много крутых молодых футболистов, например, Алексей Батраков, Матвей Кисляк. Они здорово выглядят, поэтому заслуживают место в стартовом составе, – сказал форвард «БроукБойз».

Летом у Смолова завершился контракт с «Краснодаром», после этого он стал выступать в FONBET Кубке России за медиафутбольный клуб «БроукБойз ». За команду он провел 2 матча, в которых забил 2 гол и отдал голевой пас. При участии Федора «Броуки» вышли в четвертый раунд Пути регионов – это рекорд за всю историю клуба.

