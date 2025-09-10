  • Спортс
«Пока не будет официального запрета, Федор будет выступать за «БроукБойз». Егоров о слухах об уголовном деле Смолова

Дмитрий Егоров прокомментировал слухи об уголовном деле против Федора Смолова.

«Да, Федор Смолов продолжает тренировки. Он готовится сыграть в матче с «Сатурном», воспитанником которого является.

Мы не воспринимаем все слухи, которые вокруг. Для нас они ничего не значат, потому что эта история была уже давно, и, по нашим данным, на тот момент стороны пошли на примирение.

Мне кажется, сейчас это всего лишь попытки одной из сторон создать дополнительный информационный шум в медиа.

Пока не будет какого-то официального запрета, Федор будет выступать за «БроукБойз», и мы будем очень рады его видеть», – сказал президент «БроукБойз».

10 сентября СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела против экс-нападающего «Краснодара» Смолова из-за драки в «Кофемании». 

Смолов дебютировал в составе «Броуков» в матче 2-го раунда Фонбет Кубка России против «Авангарда» (2:1). В этой игре он забил 157-й гол в зачет «Клуба 100», приблизившись в рейтинге к Андрею Аршавину (158 голов).

Следующим соперником «БроукБойз» в Кубке будет подмосковный «Леон Сатурн». Игра 3-го раунда пройдет 11 сентября.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Спорт-Экспресс»
