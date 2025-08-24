0

Хавбек «Амкала» Папикян – в символической сборной второго раунда Пути регионов

Давид Папикян попал в символическую сборную второго раунда FONBET Кубка России.

Сборная составлена на основе данных RuStat. Индекс Папикяна – 227.

Напомним, «Амкал» обыграл «Калугу» во втором раунде Пути регионов Кубка России (1:0). Папикян забил единственный мяч встречи.

Также двойной сейв голкипера «Амкала» Максима Швагирева признали лучшим спасением второго раунда Пути регионов по итогам голосования подписчиков.

Ранее Папикян не мог играть за «Амкал» в Кубке России из-за действующего контракта с «Чайкой». Президент «Амкала» Герман Эль Класико сообщил, что хавбек решил проблемы с предыдущем клубом и теперь сможет выступать за медиакоманду в Кубке.

Он был готов завершить карьеру в профи – чтобы играть за «Амкал»

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал FONBET Кубка России
