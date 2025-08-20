Хавбек «Калуги» Соколов о поражении «Амкалу»: «Мы расслабились из-за того, что они выпустили слишком медийных людей»

Игорь Соколов назвал причину, почему «Калуга» проиграла «Амкалу» в Кубке России.

«Все‑таки то, что делает «Амкал», это больше про шоу, хотя и футбольное что‑то есть. В принципе в их команде есть много хороших футболистов, мы это понимали, готовились.

В первые 15 минут из‑за того, что они выпустили слишком медийных людей, немного команда расслабилась. И когда уже вышли профессиональные ребята, то не смогли переключиться, и как раз в этот момент нас поймали. А так все оставшееся время мы владели преимуществом», – сказал хавбек «Калуги ».

Амкал» обыграл «Калугу» (1:0) во втором раунде Фонбет Кубка России. В старте медиакоманды вышел 226-сантиметровый экс-баскетболист НБА Павел Подкользин. Он установил мировой рекорд, став самым высоким футболистом в истории. Также в стартовом составе «Амкала » появился 14-летний Василий Гончаров. Он стал самым молодым игроком в истории Кубка России.

