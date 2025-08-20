  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Хавбек «Калуги» Соколов о поражении «Амкалу»: «Мы расслабились из-за того, что они выпустили слишком медийных людей»
3

Хавбек «Калуги» Соколов о поражении «Амкалу»: «Мы расслабились из-за того, что они выпустили слишком медийных людей»

Игорь Соколов назвал причину, почему «Калуга» проиграла «Амкалу» в Кубке России.

«Все‑таки то, что делает «Амкал», это больше про шоу, хотя и футбольное что‑то есть. В принципе в их команде есть много хороших футболистов, мы это понимали, готовились.

В первые 15 минут из‑за того, что они выпустили слишком медийных людей, немного команда расслабилась. И когда уже вышли профессиональные ребята, то не смогли переключиться, и как раз в этот момент нас поймали. А так все оставшееся время мы владели преимуществом», – сказал хавбек «Калуги».

Амкал» обыграл «Калугу» (1:0) во втором раунде Фонбет Кубка России. В старте медиакоманды вышел 226-сантиметровый экс-баскетболист НБА Павел Подкользин. Он установил мировой рекорд, став самым высоким футболистом в истории. Также в стартовом составе «Амкала» появился 14-летний Василий Гончаров. Он стал самым молодым игроком в истории Кубка России.

Мировой рекорд в Кубке России: самый высокий игрок! 226-сантиметровый Подкользин даже почти забил за «Амкал»

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Матч ТВ»
logoАмкал
logoФК Калуга
logoFONBET Кубок России
logoWinline Медиалига
logoВторая лига А
logoПавел Подкользин
Игорь Соколов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
Экс-хавбек «Амкала» Катрич перешел в «Альфа-Банку»
сегодня, 10:44
«Космос» Долгопрудный примет 2Drots в Кубке России
1сегодня, 08:25
Экс-хавбек «Титана» Рахмани – игрок «Альтерона»
вчера, 18:50
«Зенит» не выиграл, мы отложили обсуждение до следующего тура». 70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в 3-м раунде Кубка
14вчера, 17:52
«Дал черкаша. Еще приеду – забью». 226-сантиметровый экс-баскетболист НБА Подкользин о дебюте за «Амкал» в Кубке России
19вчера, 17:45
Президент «Амкала» Герман объявил, что Папикян решил проблемы с «Чайкой». Все ограничения на участие Давида в Кубке сняты
вчера, 17:40
226-сантиметровый баскетболист Подкользин: «Амкал» открыл для меня футбол совсем с другой стороны»
8вчера, 16:53
«Амкал» – середнячок «Серебра». Мы должны были проходить». Вратарь «Калуги» после поражения в Кубке
4вчера, 16:32
«Амкал» обыграл «Калугу» во втором раунде Кубка России. В старте медиакоманды вышел 226-сантиметровый Павел Подкользин – это мировой рекорд
163вчера, 16:02
14-летний Гончаров из «Амкала» стал самым молодым игроком в истории Кубка России. Медиаклуб во 2-м раунде побил два рекорда
21вчера, 15:05Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Сабуа был в офсайде. В Медиалиге или турнире с ВАР на 80-85% мяч бы отменили». Егоров о голе «Амкала» во втором раунде Кубка России
2вчера, 19:27
Идову об игре Смолова за «Броуков» в Кубке России: «Это очень крутая история. Думаю, он сможет забить»
вчера, 13:31
Расписание «Кубка фиферов-2025». 17 августа. 2Drots выиграли турнир
18 августа, 15:00Киберспорт
«Заболотный становится российским героем». Гаджиев о нападающем «Спартака»
916 августа, 12:03
«Надо сейчас дожить до 21 августа, а потом и обсудим». Смолов о возможном переходе в «БроукБойз» из Медиалиги
215 августа, 11:23
«Хочется дойти до команд Первой лиги или РПЛ». Кудряшов об амбициях 2Drots в Кубке России
13 августа, 18:55
Смолов приступил к тренировкам с «БроукБойз». Экс-игрок «Краснодара» выступит за медиакоманду в Кубке России
513 августа, 15:07Фото
«Я против wild card в РПЛ для нас. Это было бы нечестно». Вратарь «Амкала» Ушаков о пути в высший дивизион
311 августа, 11:03
«Егор Крид, может, где-то выскочит». 2Drots могут устроить перформанс с медийными игроками в Кубке России
68 августа, 10:40
Вилсаком о любви к «Барселоне»: «До 20 лет я вообще не увлекался футболом. А потом увидел Роналдиньо и понял: «О, этот чувак мне нравится»
137 августа, 18:53