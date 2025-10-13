  • Спортс


Дмитрий Егоров: «Азамат разрушил костяк 2Drots. Он забирал всех лидеров клуба, и все они счастливы в «Десятке»

Дмитрий Егоров считает, что Азамат Мусагалиев виноват в неудачах 2Drots.

«У 2Drots разрушили костяк. Кто это сделал? Азамат Мусагалиев, который постепенно забирал всех лидеров. И если Кутуз ушел еще в «Титан», то Гудай, очень важный человек для коллектива 2D, переходил за подъемными. 

Молодой и талантливый Скоропуп переходил за надежду. Шере, вероятно, пообещали, что он построит большую карьеру. И что мы видим? Все эти футболисты в «Десятке» счастливы, что выгодно выделяет ФК «10» на фоне 2Drots.

Я предполагаю, что Сэм и Слон могут поддаться этой рекламе и, видя то, что сейчас их президенты делают ставку не на недовольных ветеранов, а на результат, и захотят уйти», – заявил президент «БроукБойз».

«Самураи» вылетели в плей-офф WINLINE Кубка Медиалиги, уступив в дивизионе претендентов Lit Energy.

«Десятка» Мусагалиева продолжает выступление на турнире и в эту субботу встретится с «СиндЕкатом» в ответном полуфинале элитного дивизиона (первый матч – 3:2).

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал Дмитрия Егорова
