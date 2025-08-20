Григорян о поражении «Калуги» от «Амкала» в Кубке России: «Против вас выходят баскетболист, да хоть Джордан, и молодой мальчишка. У вас вообще есть самолюбие?»

Александр Григорян высказался о вылете «Калуги» от «Амкала» в Кубке России.

«Для меня непонятно отношение «Калуги ». Должно ли им быть стыдно? Несмотря на то, что у «Амкала » серьезный уровень тренировок, игроков, квалификации тренера, зарплаты. И серьезней, чем в некоторых командах Второй лиги . Но это же известно игрокам «Калуги». Разве можно так расслабляться? Это же Кубок . Вы же хотите дальше пройти.

Против вас выходит солидный клуб, лучший клуб Медиалиги . Вы знаете, кто там играет. И они выходят с баскетболистом, да хоть с Джорданом , какая разница. И с молодым мальчишкой. У вас есть самолюбие?» – экс-тренер «СиндЕката ».

Амкал» обыграл «Калугу» (1:0) во втором раунде Фонбет Кубка России. В старте медиакоманды вышел 226-сантиметровый экс-баскетболист НБА Павел Подкользин. Он установил мировой рекорд, став самым высоким футболистом в истории. Также в стартовом составе «Амкала» появился 14-летний Василий Гончаров. Он стал самым молодым игроком в истории Кубка России.

Мировой рекорд в Кубке России: самый высокий игрок! 226-сантиметровый Подкользин даже почти забил за «Амкал»