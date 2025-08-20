  • Спортс
  • Григорян о поражении «Калуги» от «Амкала» в Кубке России: «Против вас выходят баскетболист, да хоть Джордан, и молодой мальчишка. У вас вообще есть самолюбие?»
Григорян о поражении «Калуги» от «Амкала» в Кубке России: «Против вас выходят баскетболист, да хоть Джордан, и молодой мальчишка. У вас вообще есть самолюбие?»

Александр Григорян высказался о вылете «Калуги» от «Амкала» в Кубке России.

«Для меня непонятно отношение «Калуги». Должно ли им быть стыдно? Несмотря на то, что у «Амкала» серьезный уровень тренировок, игроков, квалификации тренера, зарплаты. И серьезней, чем в некоторых командах Второй лиги. Но это же известно игрокам «Калуги». Разве можно так расслабляться? Это же Кубок. Вы же хотите дальше пройти.

Против вас выходит солидный клуб, лучший клуб Медиалиги. Вы знаете, кто там играет. И они выходят с баскетболистом, да хоть с Джорданом, какая разница. И с молодым мальчишкой. У вас есть самолюбие?» – экс-тренер «СиндЕката».

Амкал» обыграл «Калугу» (1:0) во втором раунде Фонбет Кубка России. В старте медиакоманды вышел 226-сантиметровый экс-баскетболист НБА Павел Подкользин. Он установил мировой рекорд, став самым высоким футболистом в истории. Также в стартовом составе «Амкала» появился 14-летний Василий Гончаров. Он стал самым молодым игроком в истории Кубка России.

Мировой рекорд в Кубке России: самый высокий игрок! 226-сантиметровый Подкользин даже почти забил за «Амкал»

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Матч ТВ»
