«Амкал» – середнячок «Серебра». Мы должны были проходить». Вратарь «Калуги» после поражения в Кубке

Александр Григорьев считает, что «Калуга» должна была проходить «Амкал».

Медиафутбольный клуб одержал победу над «Калугой» во 2-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России (1:0).

– Как оценишь соперника?

– Соперник – середнячок «Серебра», наверное. Должны были проходить, все же мы профессиональная команда. Был обычный настрой, как перед любыми играми. Немного добавляло то, что стадион битком. Но это обычная игра.

– Сегодня против вас играл самый высокий человек России Павел Подкользин. Он же стал самым высоким футболистом в мире. Каково это?

– Еще в подтрибунке обратил на него внимание. Он еще и пробил. Хорошо, не забил, не знаю, что делал бы, если бы еще баскетболисты забивали, – сказал голкипер «Калуги » в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

