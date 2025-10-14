Илья Геркус: «У Медиалиги уже нет значимого роста популярности и вряд ли будет»

Илья Геркус считает, что у Медиалиги не будет значимого роста популярности.

«Думаю, что роста популярности у Медиалиги значимого уже нет, и дальше вряд ли он будет, потому что на сегодня они пользуются ограниченным набором инструментов. Они, например, не умеют качественно работать со стадионной аудиторией.

Люди, которые пришли на стадион, – молодцы, но нужно что-то им дать, как-то с ними поработать, привлечь, развлечь. Пришли люди – ну и пришли, не пришли – ну и не пришли. У них нет фокуса на оффлайн, они просто это игнорируют.

Поэтому получается так, что к команде с двумя миллионами подписчиков на YouTube, на матч приходит две-три тысячи человек – это невозможно ни в одной другой ситуации. На матчах «Спартака » или «Зенита » за такие дешевые билеты в Москве у вас всегда будет больше посещаемость автоматически. У них даже в самый плохой день придут тысяч десять.

Аудитория Медиалиги изначально не оффлайновая, но конвертировать ее в стабильно ходящую на стадион за три года не смогли. На финалы в «Лужники » – да. Но отмобилизовать их системно ходить на «Москвич» они пока не могут. С точки зрения онлайна у них есть пул программ, которые делает МФЛ и каналы программы партнеров, клубов. Каналы 2Drots и «Амкала » дают, наверное, 60% онлайн аудитории. Сказать, что 2Drots сейчас продолжают сильно расти, привлекают новых людей, наверное, будет преувеличением. Рост заканчивается. Показатели «Амкала» сейчас скорее постепенно снижаются. То есть по этому направлению роста аудитории можно не ждать. Ну и новых ходов в онлайне тоже особо нет.

Медиалига взяла готовую аудиторию, добавила несколько шоу и на этом похоже остановилась, но нужны какие-то новые шоу, новые форматы постоянно. Думаю, они могут переломить тенденцию и будут расти на 5-10% в год, но не как-то глобально, становясь новой реальностью. Это только мой прогноз, может, он сурово звучит, но я так себе это вижу», – сказал экс-президент «Локомотива » и бывший спортивный директор «Эгриси ».