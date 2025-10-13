«СиндЕкат» сыграет с ФК «10» в элитном дивизионе Кубка Лиги, «Броуки» и Lit Energy встретятся в дивизионе претендентов
Расписание 8-й недели WINLINE Кубка Медиалиги.
Кубок Медиалиги
18 октября, суббота
Элитный дивизион, финал, ответный матч
«СиндЕкат» – ФК «10». Начало – в 13:00 (первый матч – 2:3)
Дивизион претендентов, 1/2 финала
Lit Energy – «БроукБойз». Начало – в 19:00
Матчи пройдут в Москве в спортивном городке «Лужники».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: AGM
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости