«Не в обиду «Десятке», но мне будет тяжело играть при пустых трибунах». Слон о вариантах продолжения карьеры

Слон рассказал, чем его не привлекает проект ФК «10».

– Если бы ты сейчас выбирал новый клуб, какие три команды тебе симпатичны?

– Все эти симпатичные команды сейчас в Кубке Лиги. Финансы всегда важны, но когда я смотрю матчи Медиалиги с пустыми трибунами, мне хочется плакать.

Не в обиду «Десятке », которая во все трубы сейчас кричит, что это супербренд, но мне будет тяжело играть при пустых трибунах. Для меня важно продолжать играть в футбол с трибунами.

Если даже я буду получать чуть больше, но после матча хлопать в пустой сектор, у меня это отзываться не будет. Это мой такой принцип.

Мне нравится то, что сейчас происходит внутри «Десятки». Я общаюсь с ребятами, у них все классно. Другой вопрос, что им проще усилиться кем-то из ФНЛ, например.

Да, два года назад им были интересны профики, которые развиты медийно, но сейчас в этом нет смысла. За эти деньги можно взять куйщика из Первой лиги, – отметил полузащитник 2Drots.