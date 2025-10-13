  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Комик Дорохов: «Дзюба – главный стендапер российского футбола. Я бы хотел погонять с ним на мотоциклах»
5

Комик Дорохов: «Дзюба – главный стендапер российского футбола. Я бы хотел погонять с ним на мотоциклах»

Денис Дорохов вызвал Артема Дзюбу на дуэль на мотоциклах.

«Я бы хотел погонять на тачках с Дзюбой. На мотоциклах тоже. Кто быстрее? Думаю, я, у меня опыта побольше.

Дзюба – самый главный стендапер российского футбола. У нас с ним прекрасные отношения», – сказал комик и участник ФК «10».

50 звезд, которые связаны с медиаспортом – самый полный список в одном месте

«Краснодар» на 89-й спасся от поражения против медиаклуба! Собрали 20 тысяч зрителей

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoФК 10
Денис Дорохов
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Медиалига
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
«Инвестиционные фонды в Америке заплатили 60 млн и получили долю. Есть звезды, которые инвестировали: Златан, Неймар, Джейк Пол». Пике о развитии Кингс Лиги
3сегодня, 13:44
Станос о 2Drots: «Речи не помогают, своячки газуют на новичков, Чип и Дэйл спихивают все на лидеров, лидеры – винят Чипа и Дэйла»
1сегодня, 12:26
«Лучше провести в Абхазии, Сочи, Краснодаре или Ростове». Равшан о финале Кубка Лиги в Китае
сегодня, 10:25
Герман об уходе Жабборова: «Через год-полтора он может быть лучшим в лиге. Но у нас этого времени нет»
вчера, 20:16
Команда Элджея проиграла Sky Club рэпера Macan, команда Кириленко – победила T-Squad Текилы в Media Basket
3вчера, 20:07
«Просто хорошие футболисты не выигрывают плей-офф. Выигрывают злые!» Смирнов о вылете 2Drots из Кубка Лиги
вчера, 17:32
«Агуэро предложил игроку 15 тысяч евро в месяц. Это безумие. Нам пришлось ввести потолок зарплат». Пике о Кингс Лиге
9вчера, 14:42
«Провальный год». Фрол об итогах сезона для 2Drots
вчера, 13:55
«Мы команда или кто? Вышли все вальяжные! Футболисты, #####!» Лактионов в перерыве матча с «СиндЕкатом»
вчера, 11:33
«Балтика» разгромила «Матч ТВ» в товарищеском матче – 5:0. Команда Генича впервые сыграла против клуба РПЛ
5вчера, 11:00
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард ФК «Матч ТВ» Сичкар поедет на просмотр в «Балтику»
4сегодня, 09:29
«Возможно, однажды я снова буду работать в «Барсе». Но сейчас хочу сосредоточиться на развитии медиалиги». Пике о Кингс Лиге
вчера, 18:54
Экс-форвард 2Drots Обрывков дебютировал за тульский «Арсенал» в Первой лиге
3вчера, 13:41
«Балтика» пригласила на просмотр футболиста медиакоманды «Матч ТВ»
7вчера, 13:15
Галицкий отдал ФК «10» половину от продажи билетов на прошлогодний матч. Это около 2,5 млн рублей
1110 октября, 13:52
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
56 октября, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
25 октября, 19:10
Гол Тошича вывел СКА Басты в полуфинал дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
15 октября, 19:06Видео
«Ландакова можно в «Манчестер Сити» продавать». Газдан о вратаре 2Drots, потащившим 2 пенальти за тайм
5 октября, 16:36
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
52 октября, 13:11