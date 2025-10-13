Комик Дорохов: «Дзюба – главный стендапер российского футбола. Я бы хотел погонять с ним на мотоциклах»
Денис Дорохов вызвал Артема Дзюбу на дуэль на мотоциклах.
«Я бы хотел погонять на тачках с Дзюбой. На мотоциклах тоже. Кто быстрее? Думаю, я, у меня опыта побольше.
Дзюба – самый главный стендапер российского футбола. У нас с ним прекрасные отношения», – сказал комик и участник ФК «10».
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
