Президент «Амкала» Герман объявил, что Папикян решил все проблемы с «Чайкой». Все ограничения на участие Давида в Кубке сняты

Давид Папикян сыграл за «Амкал» в Fonbet Кубке России против «Калуги» (1:0).

Давид забил единственный гол в матче.

Папикян перешел в «Амкал» осенью 2024-го, несмотря на действующий контракт с «Чайкой». Из-за этого хавбек мог играть только в матчах WINLINE Медиалиги и был недоступен для официальных матчей.

– В Кубке сыграл Давид Папикян. До этого он был недоступен из-за действующего контракта с предыдущим клубом. Как решили эти проблемы?

– Они разошлись мирно, по обоюдному согласию. После этого Давид перешел к нам как свободный агент. «Амкал» ничего не делал, Давид самостоятельно решил все вопросы.

Все решилось только перед этим туром, в первом раунде он не мог играть, – рассказал президент «Амкал» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Он был готов завершить карьеру в профи – чтобы играть за «Амкал»

Выиграй джерси «Амкала», 2Drots и «Броуков» в телеграм-канале Cпортса’‘