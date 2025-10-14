5

«БроукБойз» получили премию «Добряк на вайбе» – за достойный ответ на провокации и командное единство

«Броуки» признаны добряками недели в WINLINE МФЛ.

Команда Дмитрия Егорова и Райзена в непростом матче плей-офф дивизиона претендентов Кубка Медиалиги обыграла СКА (1:0).

Перед игрой клубы обменивались колкостями в социальных сетях. В телеграм-канале СКА появился ролик, в котором фанаты красно-синих в своей кричалке упомянули супругу Егорова Анастасию. 

Тем не менее, несмотря на провокации, ни сам президент «Броуков», ни другие представители клуба принимать участие в трэш-токе отказались. Уже после игры Егоров прямо заявил, что считает низким вспоминать не самые приятные эпизоды из биографии руководителя СКА Басты. 

«Броуки» подходили к матчу на максимально позитивном вайбе. Во-первых, в клуб вернулся защитник Жекич, который в свое время уходил со скандалом. Игрок и руководство забыли прошлые обиды и договорились о продолжении сотрудничества.

На бровке присутствовали и поддерживали команду экс-игроки «БроукБойз» Корж, Черный и Мушвиг. «Дух «Броуков» возрождается», – объявил Егоров. 

На поле игроки «Броуков» вышли в футболках со словами «Кирю не сломать» – так они поддержали защитника команды, который получил тяжелую травму.

Одержав победу над СКА, «БроукБойз» вышли в 1/2 финала дивизиона претендентов Кубка Медиалиги, где встретятся с Lit Energy. Команда Басты завершила выступление на турнире. 

«Добряк на вайбе» – совместная премия Спортса’’ и Медиалиги. Еженедельно мы будем отмечать доброту, благие дела и позитив участников МФЛ и присуждать награду самому достойному.

«Ты – преступник! Нельзя так играть». СКА Басты вылетел из Кубка Медиалиги, Писарский бил локтем в лицо 

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoБроукБойз
logoКонстантин Корж
logo«Муш» Мушвиг Рзаев
logoДмитрий Егоров
logoВадим Черный
logoWinline Медиалига
logoWinline Кубок Медиалиги
logoСКА Ростов
logoВасилий Вакуленко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ты – преступник! Нельзя так играть». СКА Басты вылетел из Кубка Медиалиги, Писарский бил локтем в лицо
412 октября, 18:00
Дмитрий Егоров: «4:0 в матчах со СКА. Баста поет песни, а мы играем в футбол»
11 октября, 12:17
Райзен назвал Писарского преступником после удара локтем по лицу Грине. Баста посоветовал президенту «Броуков» обратиться в полицию
3011 октября, 10:15
Егоров о СКА: «Ощущение, что им дозволено больше, чем остальным. Почему в таких же эпизодах удаляют представителей других команд, у которых нет таких крутых покровителей?»
11 октября, 09:00
Главные новости
Дмитрий Егоров: «Азамат разрушил костяк 2Drots. Он забирал всех лидеров клуба, и все они счастливы в «Десятке»
2вчера, 19:09
«Не в обиду «Десятке», но мне будет тяжело играть при пустых трибунах». Слон о вариантах продолжения карьеры
вчера, 17:35
«СиндЕкат» сыграет с ФК «10» в элитном дивизионе Кубка Лиги, «Броуки» и Lit Energy встретятся в дивизионе претендентов
вчера, 17:05
Комик Дорохов: «Дзюба – главный стендапер российского футбола. Я бы хотел погонять с ним на мотоциклах»
22вчера, 14:43
«Инвестиционные фонды в Америке заплатили 60 млн и получили долю. Есть звезды, которые инвестировали: Златан, Неймар, Джейк Пол». Пике о развитии Кингс Лиги
4вчера, 13:44
Станос о 2Drots: «Речи не помогают, своячки газуют на новичков, Чип и Дэйл спихивают все на лидеров, лидеры – винят Чипа и Дэйла»
1вчера, 12:26
«Лучше провести финал в Абхазии, Сочи, Краснодаре или Ростове». Равшан о матчах Кубка Лиги в Китае
вчера, 10:25
Форвард ФК «Матч ТВ» Сичкар поедет на просмотр в «Балтику»
5вчера, 09:29
Герман об уходе Жабборова: «Через год-полтора он может быть лучшим в лиге. Но у нас этого времени нет»
12 октября, 20:16
Команда Элджея проиграла Sky Club рэпера Macan, команда Кириленко победила T-Squad Текилы в Media Basket
312 октября, 20:07
Ко всем новостям
Последние новости
Галицкий отдал ФК «10» половину от продажи билетов на прошлогодний матч. Это около 2,5 млн рублей
1110 октября, 13:52
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
56 октября, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
25 октября, 19:10
Гол Тошича вывел СКА Басты в полуфинал дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
15 октября, 19:06Видео
«Ландакова можно в «Манчестер Сити» продавать». Газдан о вратаре 2Drots, потащившим 2 пенальти за тайм
5 октября, 16:36
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
52 октября, 13:11
70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина
42 октября, 09:40
Яковлев о возвращении грязного времени в Медиалиге: «Не хочется возвращаться в проффутбол. У нас есть своя ниша»
21 октября, 19:54
Дмитрий Егоров: «Для меня важнее стать проффклубом и участвовать в РПЛ, чем быть медиакомандой и получать просмотры»
329 сентября, 19:28
Смолов – в заявке «БроукБойз» на Кубок Медиалиги
228 сентября, 16:54