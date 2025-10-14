«БроукБойз» получили премию «Добряк на вайбе» – за достойный ответ на провокации и командное единство

«Броуки» признаны добряками недели в WINLINE МФЛ.

Команда Дмитрия Егорова и Райзена в непростом матче плей-офф дивизиона претендентов Кубка Медиалиги обыграла СКА (1:0).

Перед игрой клубы обменивались колкостями в социальных сетях. В телеграм-канале СКА появился ролик, в котором фанаты красно-синих в своей кричалке упомянули супругу Егорова Анастасию.

Тем не менее, несмотря на провокации, ни сам президент «Броуков», ни другие представители клуба принимать участие в трэш-токе отказались. Уже после игры Егоров прямо заявил, что считает низким вспоминать не самые приятные эпизоды из биографии руководителя СКА Басты.

«Броуки » подходили к матчу на максимально позитивном вайбе. Во-первых, в клуб вернулся защитник Жекич, который в свое время уходил со скандалом. Игрок и руководство забыли прошлые обиды и договорились о продолжении сотрудничества.

На бровке присутствовали и поддерживали команду экс-игроки «БроукБойз» Корж , Черный и Мушвиг. «Дух «Броуков» возрождается», – объявил Егоров.

На поле игроки «Броуков» вышли в футболках со словами «Кирю не сломать» – так они поддержали защитника команды, который получил тяжелую травму.

Одержав победу над СКА, «БроукБойз» вышли в 1/2 финала дивизиона претендентов Кубка Медиалиги, где встретятся с Lit Energy. Команда Басты завершила выступление на турнире.

«Добряк на вайбе» – совместная премия Спортса’’ и Медиалиги. Еженедельно мы будем отмечать доброту, благие дела и позитив участников МФЛ и присуждать награду самому достойному.

