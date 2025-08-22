21

Паблик 433 с 77 млн подписчиков опубликовал пост о рекорде 226-сантиметрового Подкользина в «Амкале»

Инстаграм-паблик 433 написал о перформансе «Амкала» в FONBET Кубке России.

Инстаграм-паблик 433 с 77,4 млн подписчиков опубликовал пост о рекорде экс-баскетболиста НБА 226-сантиметрового Павла Подкользина, сыгравшего за «Амкал» в Кубке России. 

Напомним, Подкользин вышел в стартовом составе «Амкала» в матче против «Калуги» (1:0). Он установил мировой рекорд, став самым высоким футболистом в истории. 

Также о перформансе «Амкала» написали крупные мировые издания: Marca, SPORTbible (7,7 млн подписчиков), TNT Sports BR и другие.

«Ян Коллер, ты?» Почитали, что о рекорде Подкользина в «Амкале» пишут в США, Испании и Англии

Мировой рекорд в Кубке России: самый высокий игрок! 226-сантиметровый Подкользин даже почти забил за «Амкал»

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: инстаграм 433
