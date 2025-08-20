  • Спортс
  • 226-сантиметровый экс-баскетболист НБА Подкользин об игре в Медиалиге: «Было бы интересно. Я уже сыграл в Кубке России, представление имею»
2

Павлу Подкользину интересно сыграть в WINLINE Медиалиге.

«Если позовут играть в Медиалиге? Конечно, соглашусь! Почему бы и нет. Я уже сыграл в Кубке России, представление имею. Было бы интересно полноценно принять участие в сезоне, быть частью команды.

Я уже провел две тренировки, провел игру. Тренера за маленькое количество времени рассказали, что нужно делать и как нужно действовать на поле», – сказал баскетболист в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Подкользин вышел в стартовом составе «Амкала» в матче против «Калуги» в Фонбет Кубке России (1:0). Он установил мировой рекорд, став самым высоким футболистом в истории. 

Подкользин является воспитанником новосибирского баскетбола. В 2004 году клуб НБА «Юта» выбрал его на драфте и сразу обменял в «Даллас», где российский баскетболист провел два сезона.

В 2006 году Павел вернулся в Россию, подписав контракт с «Химками». В дальнейшем выступал за «Сибирьтелеком-Локомотив», «Нижний Новгород», «Новосибирск» и другие клубы.

В 2017-м Подкользина признали самым высоким человеком России.

Мировой рекорд в Кубке России: самый высокий игрок! 226-сантиметровый Подкользин даже почти забил за «Амкал»

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
