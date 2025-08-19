  • Спортс
15

«Дал черкаша. Еще приеду – забью». 226-сантиметровый экс-баскетболист НБА Подкользин о дебюте за «Амкал» в Кубке России

Экс-баскетболист НБА Павел Подкользин оценил свою игру за «Амкал» в Кубке России.

«Мог забивать. Как говорят футболисты, дал черкаша. Я немножко не среагировал, потому что мы в баскетболе ногами не играем.

Был бы я помоложе и в других физических кондициях, может быть, даже забил. Но ничего страшного, будет время, может быть, еще приеду – забью», – сказал экс-баскетболист НБА и футболист «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

В стартовом составе «Амкала» на матч второго раунда Фонбет Кубка России против «Калуги» вышел 226-сантиметровый экс-баскетболист «Далласа» Павел Подкользин. Он стал самым высоким игроком в истории футбола.

Также за медиаклуб сыграл самый молодой футболист в истории турнира, 14-летний Василий Гончаров.

 «Амкал» обыграл «Калугу» (1:0) и вышел в третий раунд Фонбет Кубка России, где встретится с белгородским «Салютом».

Баскетболист Подкользин (226 см) в старте на Кубок России! Хотя «Амкал» с трудом нашел бутсы 53 размера

