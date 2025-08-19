226-сантиметровый баскетболист Подкользин: «Амкал» открыл для меня футбол совсем с другой стороны»

Павел Подкользин поблагодарил «Амкал» за приглашение сыграть в Кубке России.

«10 лет назад мы с моим клубом выиграли двойное золото. Знаю, что совсем недавно вы сделали то же самое («Амкал» стал чемпионом WINLINE Кубка Лиги и МФЛ-6 – Спортс’‘). У вас есть тот вкус победы.

Желаю вам, чтобы вы сохранили ту семью, которую вы создали совсем недавно и сделали невозможное возможным. Завоевать двойное золото – дорогого стоит.

У вас на данный момент есть практически все – руководство команды, тренерский штаб делает максимально возможное, чтобы вы играли и чувствовали себя на топ-уровне.

За последние три дня, которые я провел с вами, вы подарили мне максимальное удовольствие – открыли футбол совсем с другой стороны.

Каждому хочу сказать отдельное спасибо. Хочу сказать руководству клуба спасибо за приглашение, тренерскому штабу, что в кратчайшие сроки вы подвели нас с молодым (Василием Гончаровым, ставшим самым молодым игроком Кубка России – Спортс’‘) к такому. Он по крайней мере знает, как играть. Я абсолютно не знал, как играть в большой футбол. Надеюсь, что никак негативно не повлиял на исход встречи.

Я не знаю, как продолжится моя футбольная карьера. Надеюсь, хорошо. Я желаю каждому здоровья, понимания и ни в коем случае не расслабляться», – сказал экс-баскетболист НБА и игрок «Амкала».

В стартовом составе «Амкала» на матч второго раунда Фонбет Кубка России против «Калуги » вышел 226-сантиметровый экс-баскетболист «Далласа» Павел Подкользин . Он стал самым высоким игроком в истории футбола.

Также за медиаклуб сыграл самый молодой футболист в истории турнира, 14-летний Василий Гончаров.

«Амкал» обыграл «Калугу» (1:0) и вышел в третий раунд Фонбет Кубка России, где встретится с белгородским «Салютом».

