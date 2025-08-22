«Переходим на наличку. Вместо «Яндекс.Карт» таксисты используют обычные». Защитник «Авангарда» о жизни в Курске и Орле

Защитник «Авангарда» Илья Мамкин рассказал, какая обстановка сейчас в Курске.

– Для вас Орел уже, по сути, как второй родной город? Вы базируетесь в Курске и приезжаете сюда на матчи?

– Мы тренируемся в Курске и в день игры добираемся сюда, в Орел. В том сезоне играли в Туле – было намного тяжелее добираться. До Орла ехать два часа. Уже будто привыкли.

– Многие, кто приехал на матч, столкнулись с тем, что не работает интернет, связь не ловит. Тоже привыкли к этому?

– Да. Переходим на наличку, и вместо «Яндекс.Карт» таксисты используют обычные карты. Возвращаемся в старое время.

– Как это влияет на футбол?

– Никак не влияет. Интернет, Wi-Fi есть у всех дома.

– В Курске сейчас нет проблем? Тренироваться уже не страшно?

– Не было страшно. Когда приехал, тренировались еще в Судже, все было нормально. Конечно, говорили что-то, пугали. Родители боялись отпускать.

БПЛА, конечно, летают, взрывы пару раз были. Испугался чуть, но так нормально. Это еще весной было. Сейчас уже поспокойнее стало. И сирен поменьше. На игру это не влияет. Мы тренируемся, все безопасно, – сказал защитник «Авангарда » корреспонденту Спортса’’ Ярославу Сусову.

Вчера «БроукБойз» обыграли курский клуб в матче 2-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России (2:1).

За медиаклуб забил экс-нападающий «Краснодара» Федор Смолов.

