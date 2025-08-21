44

Федор Смолов: «Если я приму решение завершить карьеру, я объявлю»

Федор Смолов оценил свою игру за «БроукБойз».

Бывший нападающий сборной России помог медиафутбольной команде победить «Авангард» (2:1) и пробиться в 3-й раунд Фонбет Кубка России.

– «Авангард» выглядел достойно, молодые ребята хорошо контролируют мяч, много двигаются.

Про себя могу сказать, что не совсем в тонусе, потому что долго не тренировался. Но рад, что удалось добиться победы.

– Вариант с «Броуками» был единственным? Почему приняли их приглашение?

– Решение спонтанное. У нас с Димой Егоровым [президентом «Броуков»] совместная программа, он предложил сыграть, сказал, что голы пойдут в официальный зачет.

– Если с «Броуками» тяжело, получается, может быть, это уже конец карьеры?

– Если я приму решение завершить карьеру, я объявлю.

– Сыграете в следующем раунде?

– Не знаю пока, не обсуждал (улыбается).

– Оцените уровень Медиалиги.

– Не могу оценить, я там не играл.

– А хотели бы?

– Если б хотел, играл бы, – передает слова Смолова корреспондент Спортса’’ Ярослав Сусов.

Смолов забил за «Броуков» – в первом же матче! А кто еще из звезд РПЛ играл за медиаклубы?

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
