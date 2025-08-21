Федор Смолов: «Если я приму решение завершить карьеру, я объявлю»
Бывший нападающий сборной России помог медиафутбольной команде победить «Авангард» (2:1) и пробиться в 3-й раунд Фонбет Кубка России.
– «Авангард» выглядел достойно, молодые ребята хорошо контролируют мяч, много двигаются.
Про себя могу сказать, что не совсем в тонусе, потому что долго не тренировался. Но рад, что удалось добиться победы.
– Вариант с «Броуками» был единственным? Почему приняли их приглашение?
– Решение спонтанное. У нас с Димой Егоровым [президентом «Броуков»] совместная программа, он предложил сыграть, сказал, что голы пойдут в официальный зачет.
– Если с «Броуками» тяжело, получается, может быть, это уже конец карьеры?
– Если я приму решение завершить карьеру, я объявлю.
– Сыграете в следующем раунде?
– Не знаю пока, не обсуждал (улыбается).
– Оцените уровень Медиалиги.
– Не могу оценить, я там не играл.
– А хотели бы?
– Если б хотел, играл бы, – передает слова Смолова корреспондент Спортса’’ Ярослав Сусов.
