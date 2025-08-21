  • Спортс
  • Смолов из-под защитника Мамкина забил «Авангарду» в Кубке. Недавно Федор нагрубил маме соперника во время игры в CS, а потом подарил ей цветы
Смолов из-под защитника Мамкина забил «Авангарду» в Кубке. Недавно Федор нагрубил маме соперника во время игры в CS, а потом подарил ей цветы

Федор Смолов забил гол из-под защитника Ильи Мамкина в матче Фонбет Кубка России.

«БроукБойз» Смолова обыграли курский клуб в матче 2-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России (2:1).

«Авангард» открыл счет в первом тайме, однако «Броуки» сумели одержать волевую победу благодаря голам Федора Смолова и Руслана Левкина.

В начале второй половины игры Смолов сравнял счет точным ударом из пределов штрафной.

Перед результативным ударом Федор качнул защитника «Авангарда» Илью Мамкина.

Незадолго до сегодняшней игры у Смолова случился скандал во время игры в CS – Федор грубо высказался о матери соперника.

Бывший нападающий «Краснодара» остался один против троих соперников при счете 6:12. В этот момент стример под ником D9d9volodya спросил в общем чате: «Ты где?» После проигранного раунда Смолов ответил: «В Саратове у твоей мамаши».

Позже футболист подарил цветы этой женщине и признал, что его высказывания были неуместными.

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»

