Смолов на один гол отстает от Аршавина в рейтинге российских бомбардиров. Федор забил за «Броуков» в Фонбет Кубке России

Федор Смолов приблизился к Андрею Аршавину в рейтинге российских бомбардиров.

35-летний нападающий забил за медиафутбольный клуб «БроукБойз » в матче 2-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России против «Авангарда» (1:1, второй тайм).

Этот гол стал для экс-форварда «Краснодара», «Локомотива» и «Динамо» 157-м на профессиональном уровне.

В «Клубе 100» российских бомбардиров он теперь отстает на один гол от Андрея Аршавина (158) и на шесть – от Александра Мостового (163).

