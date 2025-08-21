Смолов на один гол отстает от Аршавина в рейтинге российских бомбардиров. Федор забил за «Броуков» в Фонбет Кубке России
Федор Смолов приблизился к Андрею Аршавину в рейтинге российских бомбардиров.
35-летний нападающий забил за медиафутбольный клуб «БроукБойз» в матче 2-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России против «Авангарда» (1:1, второй тайм).
Этот гол стал для экс-форварда «Краснодара», «Локомотива» и «Динамо» 157-м на профессиональном уровне.
В «Клубе 100» российских бомбардиров он теперь отстает на один гол от Андрея Аршавина (158) и на шесть – от Александра Мостового (163).
Смолов забил за «Броуков» – в первом же матче! А кто еще из звезд РПЛ играл за медиаклубы?
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Клуб 100»
