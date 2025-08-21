  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Смолов на один гол отстает от Аршавина в рейтинге российских бомбардиров. Федор забил за «Броуков» в Фонбет Кубке России
Видео
46

Смолов на один гол отстает от Аршавина в рейтинге российских бомбардиров. Федор забил за «Броуков» в Фонбет Кубке России

Федор Смолов приблизился к Андрею Аршавину в рейтинге российских  бомбардиров.

35-летний нападающий забил за медиафутбольный клуб «БроукБойз» в матче 2-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России против «Авангарда» (1:1, второй тайм).

Этот гол стал для экс-форварда «Краснодара», «Локомотива» и «Динамо» 157-м на профессиональном уровне.

В «Клубе 100» российских бомбардиров он теперь отстает на один гол от Андрея Аршавина (158) и на шесть – от Александра Мостового (163).

Смолов забил за «Броуков» – в первом же матче! А кто еще из звезд РПЛ играл за медиаклубы?

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Клуб 100»
logoБроукБойз
logoWinline Медиалига
logoФедор Смолов
рейтинги
logoFONBET Кубок России
logoАндрей Аршавин
logoАлександр Мостовой
logoАвангард Курск
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гол Смолова помог «Броукам» обыграть «Авангард» в Фонбет Кубке России – 2:1. Медиафутбольный клуб впервые вышел в 3-й раунд
83сегодня, 15:59
«Не ставь его #####!» Кузнецов передал Смолову слова Мостового перед игрой в Кубке
11сегодня, 12:39
«Броуки» и «Амкал» сыграют в Суперкубке, если команда Германа выиграет Кубок Лиги
сегодня, 11:28
👕 Выиграй футболку «БроукБойз» от Федора Смолова с автографом
сегодня, 11:00Конкурс
Более 90% ставок на матч «Авангард» – «БроукБойз» в российских БК пришлись на победу медийного клуба
сегодня, 09:37
Главные новости
«Смолова в раздевалке называют Михалыч. С #########, естественно. Он все время смеется, ржет». Кузнецов о форварде
1422 минуты назад
Федор Смолов: «Если я приму решение завершить карьеру, я объявлю»
26сегодня, 17:25
Смолов остается в «Броуках» и сыграет в 3-м раунде Кубка. Ему осталось забить один гол, чтобы догнать Аршавина в «Клубе 100»
36сегодня, 17:11
Два из трех медийных клубов пробились в 3-й раунд Фонбет Кубка России. «Амкал» и «Броуки» прошли дальше, 2Drots вылетели
1сегодня, 16:51
Смолов из-под защитника Мамкина забил «Авангарду» в Кубке. Недавно Федор нагрубил маме соперника во время игры в CS, а потом подарил ей цветы
48сегодня, 16:05Фото
Гол Смолова помог «Броукам» обыграть «Авангард» в Фонбет Кубке России – 2:1. Медиафутбольный клуб впервые вышел в 3-й раунд
83сегодня, 15:59
«Не ставь его #####!» Кузнецов передал Смолову слова Мостового перед игрой в Кубке
11сегодня, 12:39
«Броуки» и «Амкал» сыграют в Суперкубке, если команда Германа выиграет Кубок Лиги
сегодня, 11:28
👕 Выиграй футболку «БроукБойз» от Федора Смолова с автографом
сегодня, 11:00Конкурс
Смолов может сыграть за «Броуков» в Кубке Медиалиги: «Он не дал конкретное «Нет»
3вчера, 19:19
Ко всем новостям
Последние новости
Егоров о пенальти в ворота 2Drots во втором раунде Фонбет Кубка России: «Дротам» уж точно нельзя пенять на судейство»
1сегодня, 08:49
Экс-защитник «Балтики» Дудиев присоединился к Fight Nights
вчера, 19:31
«А-а-асуждаю оскорбление судей! Вместо достойного принятия поражения – теперь вызов на ковер КДК и штраф». Сибскана о Терехове
вчера, 18:31
«Все правильно!» Фартуна поддержал Тереха, оскорбившего судей после поражения 2Drots в Кубке
10вчера, 17:25
«Можно сказать, что это позор. После такой игры вообще нужно мало говорить». Голкипер 2Drots Ланда о вылете из Фонбет Кубка России
1вчера, 17:12
«Сабуа был в офсайде. В Медиалиге или турнире с ВАР на 80-85% мяч бы отменили». Егоров о голе «Амкала» во втором раунде Кубка России
219 августа, 19:27
Идову об игре Смолова за «Броуков» в Кубке России: «Это очень крутая история. Думаю, он сможет забить»
19 августа, 13:31
Расписание «Кубка фиферов-2025». 17 августа. 2Drots выиграли турнир
18 августа, 15:00Киберспорт
«Заболотный становится российским героем». Гаджиев о нападающем «Спартака»
916 августа, 12:03
«Надо сейчас дожить до 21 августа, а потом и обсудим». Смолов о возможном переходе в «БроукБойз» из Медиалиги
215 августа, 11:23