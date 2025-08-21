Мамкин об игре против Смолова: «Опытный, мастеровитый футболист, приятно соревноваться. От «Броуков» были подколки, хотелось наказать их по-футбольному»

Илья Мамкин поделился впечатлениями от игры против Федора Смолова.

«Броуки » со Смоловым составе обыграли курский «Авангард» во 2-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России (2:1).

– Как игралось против Федора Смолова?

– Он опытный, мастеровитый футболист, поиграл в Премьер-лиге, в сборной России. Приятно соревноваться с таким игроком. Он сказал, что мы хорошо играем, и пожелал нам успехов.

– К «Броукам» было какое-то особое отношение?

– Настраивались так же, как на обычный матч. Есть какая-то злость, что они перед матчем ходили, смеялись. Мы настраивались серьезно, но они выиграли.

– Обидно?

– Были какие-то подколки. Я конкретно ничего не слышал, но что-то такое было.

А мы хотели наказать голами и хорошей игрой в футбол. По-футбольному, без грубости, – сказал защитник «Авангарда» корреспонденту Спортса’’ Ярославу Сусову.

