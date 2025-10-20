Саля покинул 2Drots. Защитник выступал за клуб с первого сезона WINLINE МФЛ

2Drots объявили об уходе Ильи Сальникова.

«Хотим выразить огромную благодарность Илье за то, что сделал для нашего клуба, он играл в команде с первого сезона и вместе с ним мы достигли множество трофеев и написали легендарную историю.

Спасибо тебе за твой дух, упорство и характер, который ты проявлял в каждом матче, желаем удачи в футбольной карьере и главное – без травм!» – говорится в сообщении клуба.

В составе 2D Саля дважды выиграл Медиалигу и один раз – Московский Кубок Селебрити .

В Кубке Лиги-2025 30-летний защитник потерял место в составе и провел лишь один матч.

Сегодня из 2Drots также ушли полузащитники Максим Истомин и Иван Борисенко.