«Смолова в раздевалке называют Михалыч. С #########, естественно. Он все время смеется, ржет». Кузнецов о форварде

Дмитрий Кузнецов рассказал об отношении к Федору Смолову в раздевалке «Броуков».

– Какое к Смолову отношение в раздевалке «БроукБойз»?

– Очень тепло, доброжелательно, называют Михалыч. С ######### (подколом), естественно.

Это нужно делать, потому что у нас в команде очень хорошая атмосфера. И Феде нравится здесь находиться, он все время смеется, ржет.

– Авторитетом не давит?

– Ни в коем случае. Наоборот помогает ребятам, – сказал главный тренер «Броуков» в беседе с корреспондентом Спортса’’ Ярославом Сусовым.

Смолов забил за «Броуков» – в первом же матче! А кто еще из звезд РПЛ играл за медиаклубы?