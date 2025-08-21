«Смолова в раздевалке называют Михалыч. С #########, естественно. Он все время смеется, ржет». Кузнецов о форварде
Дмитрий Кузнецов рассказал об отношении к Федору Смолову в раздевалке «Броуков».
– Какое к Смолову отношение в раздевалке «БроукБойз»?
– Очень тепло, доброжелательно, называют Михалыч. С ######### (подколом), естественно.
Это нужно делать, потому что у нас в команде очень хорошая атмосфера. И Феде нравится здесь находиться, он все время смеется, ржет.
– Авторитетом не давит?
– Ни в коем случае. Наоборот помогает ребятам, – сказал главный тренер «Броуков» в беседе с корреспондентом Спортса’’ Ярославом Сусовым.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
