«За «Зенит» Смолов забил бы больше 10 голов, в «Спартаке» смотрелся бы не хуже Заболотного. Знаю, Федору предложили 300 тысяч на Кипре в «Красаве». Егоров о форварде

Дмитрий Егоров считает, что Федор Смолов способен заиграть в топ-клубе Мир РПЛ.

– Какой у вас договор с Федей?

– Никакого договора нет. Чисто партнерство. Мы ведем одну передачу. Он здесь, пока ему интересно. Но при этом не пропустил ни одной тренировки и даже переносил стримы для тренировок. Он просто сказал: «Я сыграю».

Следующий матч – против «Сатурна». Это детская школа, в которой он занимался. Думаю, тут ему тоже принципиально. Если пройдем «Сатурн», то будет клуб ФНЛ. Думаю, это ему тоже будет интересно. А дальше уже шаг до РПЛ . Это была бы крутая история для него – вывести любительский клуб против команды РПЛ. Это вообще сценарий о небольшом сериале, как футболист закончил карьеру и вывел любителей против топ-команды.

– То есть он закончил карьеру?

– Не знаю. Для меня футболист без профессионального клуба нигде не играет.

– Ничего не рассказывал?

– Мне кажется, ему это просто не интересно. Мы с ним обсуждали, что, если бы ему пришло предложение от «Зенита », он бы пошел. И, он уверен, что за «Зенит» забил бы больше 10 голов – там все для таких нападающих как он.

Мучиться в «Пари НН» нет смысла. У него куча параллельных проектов и работать. Кататься по городам ФНЛ тоже странно. Знаю, что ему предлагал около миллиона рублей один клуб Второй лиги – причем недалеко от дома.

– «Космос» Долгопрудный?

– Это не такая богатая команда. Плюс я не могу говорить об этом. Но Федор больше зарабатывает в медийных проектах. Так что это должно быть предложение от топ-клуба. «Зенит», «Спартак » (Смолов смотрелся бы не хуже Заболотного), «Локомотив », «Динамо ». Может, какой-то клуб из Саудовской Аравии на 2-3 миллиона долларов в год. Но ему такое не предложат.

Знаю, иноагент Савин из «Красавы» предложил ему 300 тысяч на Кипре. Но зачем ему это? У него жена и работа в Москве. Что делать на выселках на Кипре? – сказал президент «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса’’ Ярославу Сусову.

Сегодня 35-летний Смолов помог «БроукБойз» обыграть «Авангард» во 2-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России (2:1).

Смолов забил из-под защитника Мамкина и отыграл 90 минут – яркий дебют за «Броуков»!