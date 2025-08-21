Смолов готов обсудить вариант с «Крыльями»: «Если бы предложили, рассмотрел бы»
Федор Смолов готов рассмотреть предложение от «Крыльев Советов».
– Что, если позовут в «Крылья Советов»?
– Так у них есть форвард. Ищут? Ну, мне никто не звонил.
Если бы предложили, рассмотрел бы такой вариант, – сказал нападающий.
Сегодня 35-летний Смолов помог «БроукБойз» обыграть «Авангард» во 2-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России (2:1).
Смолов забил за «Броуков» – в первом же матче! А кто еще из звезд РПЛ играл за медиаклубы?
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости