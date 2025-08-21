Смолов готов обсудить вариант с «Крыльями»: «Если бы предложили, рассмотрел бы»

Федор Смолов готов рассмотреть предложение от «Крыльев Советов».

– Что, если позовут в «Крылья Советов»?

– Так у них есть форвард. Ищут? Ну, мне никто не звонил.

Если бы предложили, рассмотрел бы такой вариант, – сказал нападающий.

Сегодня 35-летний Смолов помог «БроукБойз» обыграть «Авангард» во 2-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России (2:1).

