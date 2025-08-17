«Динамо» – абсолютный позор, отстранить на ### всю команду». Кушанашвили о бело-голубых
Отар Кушанашвили назвал игру «Динамо» позором.
«Динамо» – это тотальный, абсолютный позор.
Но отдельный человек там – это Лещук. Даже не верится, что чувачок еще и зарплату получает.
Всю команду отстранить на ### от футбола с применением методов карательной медицины», – написал шоумен.
«Динамо» проигрывает ЦСКА в матче 5-го тура Мир РПЛ. Игорь Лещук в первом тайме пропустил три гола.
«Динамо» – ЦСКА. 1:3 – Макаров и Кисляк забили, Алвес отличился после неточного паса Бителло назад и ассистировал Гайичу. Онлайн-трансляция
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Отара Кушанашвили
