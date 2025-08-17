Овечкин поддержал игроков «Динамо» перед матчем с ЦСКА: «Поддержка от Ови – бесценна»
Александр Овечкин поддержал игроков «Динамо» перед матчем с ЦСКА.
Нападающий «Вашингтона» посетил матч 5-го тура Мир РПЛ вместе со своим сыном.
«Динамо» выложило видео с хоккеистом перед игрой.
«Поддержка от Ови – бесценна», – говорится в сообщении клуба.
Напомним, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин является воспитанником хоккейного «Динамо».
Старший сын Овечкина вывел Фомина на поле перед матчем «Динамо» – ЦСКА
