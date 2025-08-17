«Динамо» проиграло со счетом 0:3 два первых тайма подряд – с «Краснодаром» и ЦСКА
«Динамо» с крупным счетом проиграло первые таймы в двух матчах подряд.
Сегодня команда тренера Валерия Карпина принимает ЦСКА в 5-м туре Мир РПЛ. Счет к перерыву – 0:3. Хозяева пропустили от Матеуса Алвеса (13-я минута), Милана Гайича (21-я минута) и Матвея Кисляка (42-я минута).
В предыдущем матче, против «Краснодара» на своем поле в FONBET Кубке России, «Динамо» тоже проигрывало 0:3 после первого тайма и в итоге потерпело поражение со счетом 0:4.
«Динамо» – ЦСКА. 0:3 – Кисляк забил, Алвес отличился после неточного паса Бителло назад и ассистировал Гайичу. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
