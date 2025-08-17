«Динамо» проиграло со счетом 0:3 два первых тайма подряд – с «Краснодаром» и ЦСКА

«Динамо» с крупным счетом проиграло первые таймы в двух матчах подряд.

Сегодня команда тренера Валерия Карпина принимает ЦСКА в 5-м туре Мир РПЛ . Счет к перерыву – 0:3. Хозяева пропустили от Матеуса Алвеса (13-я минута), Милана Гайича (21-я минута) и Матвея Кисляка (42-я минута).

В предыдущем матче, против «Краснодара » на своем поле в FONBET Кубке России, «Динамо» тоже проигрывало 0:3 после первого тайма и в итоге потерпело поражение со счетом 0:4.

