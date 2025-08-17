«Динамо» не побеждает ЦСКА 5 матчей подряд. Букмекеры дают командам почти равные шансы в 5-м туре РПЛ

«Динамо» Москва примет ЦСКА в 5-м туре Мир РПЛ.

Букмекеры дают командам почти равные шансы – коэффициент 2.65 на «Динамо» и 2.80 на армейцев. На ничью можно поставить за 3.50.

Бело-голубые не побеждают ЦСКА 5 матчей подряд во всех турнирах. Если армейцы снова как минимум не уступят, сыграет коэффициент 1.52.

Также в 7 матчах подряд между этими командами происходил обмен голами. 1.69 – продление серии.

Матч пройдет 17 августа. Начало – в 18:00 мск.