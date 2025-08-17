Кисляк забил впервые в сезоне – в матче с «Динамо». У хавбека ЦСКА 1+3 в 4 последних матчах РПЛ
Матвей Кисляк забил за ЦСКА впервые в сезоне.
Полузащитник отличился на 42-й минуте матча 5-го тура Мир РПЛ против «Динамо» (3:0, перерыв). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кисляк совершал результативные действия в каждой из последних 4 игр чемпионата России – ранее хавбек ЦСКА отдал голевые передачи в матчах с «Ахматом» (2:1), «Зенитом» (1:1) и «Рубином» (5:1).
