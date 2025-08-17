  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кисляк забил впервые в сезоне – в матче с «Динамо». У хавбека ЦСКА 1+3 в 4 последних матчах РПЛ
3

Кисляк забил впервые в сезоне – в матче с «Динамо». У хавбека ЦСКА 1+3 в 4 последних матчах РПЛ

Матвей Кисляк забил за ЦСКА впервые в сезоне.

Полузащитник отличился на 42-й минуте матча 5-го тура Мир РПЛ против «Динамо» (3:0, перерыв). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кисляк совершал результативные действия в каждой из последних 4 игр чемпионата России – ранее хавбек ЦСКА отдал голевые передачи в матчах с «Ахматом» (2:1), «Зенитом» (1:1) и «Рубином» (5:1).

Подробную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.

А что теперь делать со Станковичем?12493 голоса
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoЦСКА
logoМатвей Кисляк
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». 0:1 – Калафьори открыл счет после ошибка Байындыра. Онлайн-трансляция
155только чтоLive
У «Динамо» 5 очков после 5 туров Мир РПЛ – худший старт с сезона-2019/20
86 минут назад
ЦСКА 19 матчей не проигрывает в Мир РПЛ – с ноября 2024-го. Это лучшая серия с 2015 года, когда была 21 игра без поражений
99 минут назад
«Динамо» не побеждает 4 матча – это худшая серия с 2023 года. У команды Карпина 3 поражения и ничья в августе
5217 минут назад
ЦСКА обратится в ЭСК по поводу желтой Круговому за симуляцию и неназначенного пенальти на Алвесе в матче с «Динамо»: «Дважды кряду необъяснимые судейские решения»
3418 минут назадФото
Теперь не только на сайте – телеграм-канал с актуальными вакансиями Спортса’’. Заходите и подписывайтесь!
19 минут назадВакансия
У ЦСКА при Челестини ни одного поражения в игровое время за 8 матчей. Уступили только «Акрону» по пенальти в Кубке
2121 минуту назад
Чемпионат России. «Динамо» проиграло ЦСКА, «Краснодар» против «Сочи», «Ростов» уступил «Рубину»
316222 минуты назад
ЦСКА обыграл «Динамо» в дерби, забив 3 мяча в 1-м тайме – 3:1! Алвес отличился после неточного паса Бителло назад и ассистировал Гайичу, у Кисляка и Макарова голы
50423 минуты назад
«Ньюкасл» купил Рэмзи у «Астон Виллы» за 39+4 млн фунтов
638 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» пропустило 9 голов в 4 последних матчах, забив два
54 минуты назад
Лига 1 стартовала! «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Нанта», «Париж» уступил «Анже», «Лилль» сыграл 3:3 с «Брестом»
387 минут назад
Стример Maddyson после 1-го тайма «Динамо» – ЦСКА (0:3): «Это прохиндей, а не тренер! Выгоните его сегодня же! ######, хватит позориться!»
69 минут назадКиберспорт
«Динамо» не обыгрывает ЦСКА 5 матчей подряд. У бело-голубых 4 поражения и ничья с ноября 2023-го
311 минут назад
Журавель о работе Левникова в матче «Динамо» – ЦСКА: «Желтая Круговому за симуляцию – абсурд. В контакте Макарова больше поводов для пенальти, чем в матче «Спартака»
813 минут назад
Первая лига. «Факел» в гостях у «Черноморца», «Торпедо» сыграет с «Уралом» в понедельник
1319 минут назадLive
Ла Лига стартовала! «Атлетико» в гостях у «Эспаньола», «Атлетик» – «Севилья», «Реал» сыграет с «Осасуной» во вторник
19320 минут назадLive
Невилл считает, что Салиба не фолил на Байындыре в момент гола «Арсенала»: «Вратарь должен играть жестче, быть сильнее. Мяч прошел сквозь руки Алтая»
331 минуту назад
Экс-арбитр Фернандес об удалениях «Мальорки»: «Вторая желтая Морланеса за фол на Ямале – абсолютно заслуженная. Мурики поставил здоровье соперника под угрозу – это красная»
238 минут назад
«Краснодар» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
451 минуту назад