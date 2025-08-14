«Это по-коммунистически». Карпин заявил, что не приводил доводов РФС для совмещения работы с «Динамо»

Валерий Карпин не просил разрешения у РФС на совмещение.

Об этом главный тренер «Динамо» и сборной России рассказал в беседе с Дмитрием Егоровым, президентом медиафутбольного клуба «БроукБойз » и соведущим Федора Смолова в подкасте Smol FM.

Егоров: «Мне интересно, как происходит согласование. Вы – Валерий Карпин, тренер сборной переходите в «Динамо». Вы пишите письмо в РФС или звоните Дюкову и говорите: «Александр Валерьевич, можно так?» Или это делает клуб за вас и потом ставит перед фактом?»

Карпин: «Это делает клуб».

Егоров: «Клуб говорит: «Валерий Георгиевич, мы решили проблемы с РФС»?»

Карпин: «Для начала для переговоров нужно переговорить с РФС. Разрешит ли РФС?»

Егоров: «Какие вы приводили доводы, чтобы разрешили?»

Карпин : «Никаких».

Егоров: «С вашей стороны это звучит потребительски. Я сразу и тренер сборной, и клуба. Я думал, что это выглядит так: «Прошу, пожалуйста, пойти навстречу. Обязуюсь быть в сборной в хорошем расположении духа. Не устану по таким-то причинам. Вижу это целесообразным, в том числе потому-то». Вообще такого нет?»

Карпин: «Такого нет. Это не по-потребительски, а по-коммунистически. Видимо, так раньше и было. У меня контракт с РФС, все. Какие ко мне вопросы? Когда у меня был контракт с клубом, РФС запрашивал разрешение на ведение переговоров у «Ростова».