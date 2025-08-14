Карпин заявил, что «все сказал по лимиту еще в 2008 году». Тренер тогда назвал его злом

Валерий Карпин дал комментарий о возможном сокращении лимита на легионеров в РПЛ.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров. Сейчас заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.

«Я все сказал по лимиту на легионеров еще в 2008 году», – ответил главный тренер «Динамо » Валерий Карпин .

В 2008 году специалист, возглавляющий на данный момент также сборную России, высказал мнение, что лимит на легионеров является злом.