Карпин считает, что уровень РПЛ «подтянулся» за последние 2-3 года: «Он вырос с точки зрения борьбы и конкуренции. Стало больше прессингующих команд, интенсивность повысилась»

Валерий Карпин считает, что уровень Мир РПЛ вырос за последние годы.

– Как, по вашему впечатлению, чемпионат стал более конкурентным и тяжелым, чем 2-3 года назад?

– Я думаю, что да.

– Сложнее стало побеждать?

– До этого тоже было непросто. Для «Ростова» уж точно.

– Это связано с тем, что общий уровень подтянулся?

– Я думаю, что да.

– Или с тем, что у ведущих игроков «Зенита» пропала мотивация, или совокупность [этих факторов]?

– Не ко мне вопрос. Для этого надо находиться там внутри и знать изнутри. Не ко мне вопрос, что там внутри происходит: мотивация или не мотивация. Сейчас скажут: «Там мотивация пропала». Они скажут: «Да нет, мы хотим. Не можем, но хотим». Не знаю, для этого надо там находиться, говорить вот так со стороны – это все очень просто.

– Вы приятную вещь говорили, наверное, впервые за долгое время я это слышу, что уровень российского чемпионата подтянулся чуть-чуть, а не упал настолько, что все стали одинаковыми, а именно вы говорите слово «подтянулся». Вы наверняка анализируете, по каким критериям мы можем определить, что уровень подтянулся и за счет чего?

– Во-первых, стало больше команд прессингующих по сравнению с тем, что даже два-три года назад было. Интенсивность повысилась, что хорошо. Одно с другим связано. Если прессингующая команда, то она должна быть интенсивнее.

Поэтому уровень чемпионата вырос, возможно, не из-за игроков каких-то, не из-за того, что кого-то привезли. Не в мастерстве, возможно, даже вырос он, а именно вырос с точки зрения конкуренции, борьбы и конкуренции, – сказал главный тренер «Динамо » и сборной России.