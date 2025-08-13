Мостовой о совмещении Карпина: «Если ты тренируешь одну команду, зачем должен быть в другой? Когда ты ничем не рискуешь, можешь еще какую-то сборную взять – женскую или пляжную»
Александр Мостовой негативно высказался о совмещении постов Валерием Карпиным.
Экс-футболист ответил на вопрос о том, справится ли Карпин с двойной нагрузкой на уровне сборной России и «Динамо».
«Я всегда был против совмещения, а не только в этой ситуации. Против был и того, когда Слуцкого умудрились в сборную засунуть. Это ужас был! Справится или не справится – вопрос отпадает. Если ты тренируешь одну команду, зачем должен быть в другой? Это вообще нелогично, ни в одной стране Европы такого нет и не будет.
В сегодняшней ситуации, когда ты ничем не рискуешь, можешь еще какую-то сборную взять – женскую, например, или пляжную», – сказал бывший полузащитник сборной России.
