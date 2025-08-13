  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о совмещении Карпина: «Если ты тренируешь одну команду, зачем должен быть в другой? Когда ты ничем не рискуешь, можешь еще какую-то сборную взять – женскую или пляжную»
8

Мостовой о совмещении Карпина: «Если ты тренируешь одну команду, зачем должен быть в другой? Когда ты ничем не рискуешь, можешь еще какую-то сборную взять – женскую или пляжную»

Александр Мостовой негативно высказался о совмещении постов Валерием Карпиным.

Экс-футболист ответил на вопрос о том, справится ли Карпин с двойной нагрузкой на уровне сборной России и «Динамо».

«Я всегда был против совмещения, а не только в этой ситуации. Против был и того, когда Слуцкого умудрились в сборную засунуть. Это ужас был! Справится или не справится – вопрос отпадает. Если ты тренируешь одну команду, зачем должен быть в другой? Это вообще нелогично, ни в одной стране Европы такого нет и не будет.

В сегодняшней ситуации, когда ты ничем не рискуешь, можешь еще какую-то сборную взять – женскую, например, или пляжную», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Кто выиграет Суперкубок Европы?6084 голоса
ПСЖПСЖ
ТоттенхэмТоттенхэм
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoСборная России по футболу
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
logoЛеонид Слуцкий
Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Карпин – это просто дно российского футбола, позор. «Динамо» – не команда, которая хочет бороться за чемпионство». Селюк про тренера
7311 августа, 17:28
Бубнов об ужесточении лимита: «Что Дегтярев прицепился к легионерам? Других проблем нет? Нынешний действует давно и всех устраивает»
1698 августа, 10:14
Мостовой о стажировке у Карпина в «Динамо»: «А чему он меня может научить на шестом десятке? Если у нас люди тренируют, даже не играя, то какой мне опыт набирать?»
857 августа, 12:42
Мостовой о том, что Станковичу дали 5 игр на исправление ситуации: «Не понимаю этого. Чем старт «Спартака» отличается от «Динамо»? Не видел комментариев об увольнении Карпина»
437 августа, 10:26
Главные новости
«Ман Сити» предпочитает сохранить Эдерсона, а не подписать Доннарумму. Клуб не получал предложений по бразильскому вратарю (ESPN)
56 минут назад
Браун о Роналду: «Его тело нужно отдать ученым, когда он закончит карьеру. Криштиану – машина, он по-прежнему хочет быть частью футбола и ставить рекорды»
2333 минуты назад
Ди Канио о Серии А: «Кладбище слонов – раньше это были Роналду и Рибери, сегодня – де Брюйне и Модрич. Я спрашиваю себя: сколько матчей они смогут выдержать на высоком уровне»
744 минуты назад
«Ливерпуль» близок к трансферу Леони из «Пармы» за 30 млн фунтов. Сделку могут закрыть в ближайшие сутки (Бен Джейкобс)
1450 минут назад
Даниил Зорин: «Не могу оценить игру «Спартака» как позорище ни в коем случае. Мы работаем, стараемся и вкладываем душу»
20сегодня, 11:54
Симон против матчей Ла Лиги в США: «Это неуважение к болельщикам. Люди, которые приходят на стадион с тросточками, не смогут туда поехать, даже если им оплатят билеты»
18сегодня, 11:41
«МЮ» не вынуждает Хейлунда уйти, но поможет ему найти клуб, если форвард решит покинуть команду (BBC)
9сегодня, 11:20
Успейте собрать команду в Фэнтези АПЛ до вечера пятницы! Включайтесь в новый сезон с первого тура
сегодня, 11:00
Сакки о Хейлунде: «Если зовет «Милан» – надо паковать чемоданы и садиться в первый самолет до Мальпенсы. Гонка кажется преувеличенной, это не ван Бастен или один из лучших форвардов Европы»
9сегодня, 10:58
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Локомотив» примет «Балтику», «Динамо» против «Краснодара»
1216сегодня, 10:30
Ко всем новостям
Последние новости
Кальдерон ответил Касадо, поддержавшему решение «Химнастика» отменить переход защитника из-за слов о каталонцах: «Я не удивлен, он может говорить все, что хочет. Аплодисменты и ему тоже»
7 минут назад
Рэшфорд о мнении Ричардса, что он часто пасует в ударных позициях: «Я не бью, думая, что удар заблокируют и мы потеряем момент. Поэтому я не могу быть чистой девяткой»
127 минут назад
«Оренбург» – «Ахмат». Томпсон и Конате в старте. Онлайн-трансляция начнется в 16:15
537 минут назад
Ковтун о Станковиче: «Поведение Деяна дает негатив и пренебрежение к нему. Принимать решение об отставке нужно после игры с «Зенитом», вдруг будет положительный результат и хорошая серия»
10сегодня, 11:51
Миранчук не играет за «Сьон» из-за предложения «Динамо», сообщили в швейцарском клубе: «Решили не рисковать из‑за возможного перехода»
4сегодня, 11:35
Стример Zack Nani (883 тысячи подписчиков) купил права на трансляцию матчей чемпионата Саудовской Аравии во Франции
5сегодня, 11:34
Канчельскис о «Спартаке»: «Непонятно, почему со Станковичем не попрощались после прошлого сезона. Если в совете директоров нет футбольных людей, клубу не светит ничего хорошего»
12сегодня, 11:21
Ольга Смородская: «Все выбранные «Спартаком» иностранцы абсолютно неспособны поставить хоть какую-нибудь игру. Станкович – какое-то несчастье, а не тренер»
20сегодня, 11:08
«Ман Сити» добавил Аклиуша в шорт-лист. «Байер» тоже интересуется вингером «Монако»
2сегодня, 10:56
«Аталанта» предложила 35+5 млн евро за форварда «Фулхэма» Муниза
сегодня, 10:48