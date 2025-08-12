Дмитрий Егоров: «Разница между Жедсоном и Батраковым в том, что есть футболист, а есть тот, кто хочет заработать»

Дмитрий Егоров сравнил Алексея Батракова и Жедсона Фернандеша.

«И головой, и правой, и с лета, и как угодно забивает Батраков . Я думаю, что прямо сейчас он повышает свою трансферную стоимость для европейских клубов до 20 миллионов евро.

Мы видим разницу между Жедсоном и Батраковым. Есть конкретный футболист, а есть человек, который просто уезжает из чемпионата Турции в чемпионат России непонятно зачем.

Хотя понятно зачем – для того, чтобы, возможно, и на подъемных, и на комиссиях кто-то заработал. Да и сам Жедсон тоже, наверное, заработал. Другой логики в этом переходе нет», – сказал президент «Броуков».

