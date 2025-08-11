  • Спортс
  Егоров о «Зените»: «Семак не способен делать то, что требуется от человека, хорошо относящегося к своей стране, – ставить своих футболистов»
Егоров о «Зените»: «Семак не способен делать то, что требуется от человека, хорошо относящегося к своей стране, – ставить своих футболистов»

Дмитрий Егоров отреагировал на поражение «Зенита» в матче с «Ахматов» в РПЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга потерпел поражение от «Ахмата» (0:1) в гостевом матче 4-го тура Мир РПЛ. «Зенит» занимает 8-е место в таблице, набрав 5 очков.

«Сергей Семак – один из лучших футболистов России. Он один из самых успешных тренеров России. При нем в других клубах зарождались звезды – Игорь Дивеев, Иван Обляков.

Но мне кажется, что Сергей Семак сейчас выглядит как человек, который не способен продавливать свое мнение. Он не способен делать то, что требуется от человека, хорошо относящегося к своей стране, – ставить своих футболистов.

Мы смотрим на состав «Зенита», бразильцев там чуть ли не больше, чем россиян. Не нужно обманывать себя тем, что некоторые из них получили российский паспорт. И если мы сравниваем «Зенит» с «Локомотивом», то мы видим, что эти бразильцы, которые стоят миллиарды рублей, не хотят играть в футбол. Они играют на ветеранском пердячем.

Каков смысл существования «Зенита»? В еврокубках команда не играет. Столетие приходится переносить. Миллиарды рублей тратятся на людей, которые не хотят играть в футбол. А Семак, мне кажется, уже устал от чемпионств. Он просто плывет по этому течению», – сказал президент медиаклуба «БроукБойз».

