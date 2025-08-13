0

Фартуна останется в 2Drots, если не получит предложения из ФНЛ: «Я ожидаю»

Борис Фартуна еще ждет предложений из ФНЛ.

«По моей ситуации сейчас – я ожидаю предложений из ФНЛ.

Но если трансферное окно закроется, и не будет приложения, то я, конечно, остаюсь в 2Drots», – сказал полузащитник. 

Борис Фартуна выступал за 2Drots с 2022-го по 2023-й, после перешел в «КАМАЗ», где провел два сезона. Летом 2025-го хавбек расторг контракт с клубом.

2Drots обыграли владимирское «Торпедо» (1:0) в первом раунде Фобнет Кубка России. Фартнуна забил единственный гол в матче в компенсированное время.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ролик 2Drots
