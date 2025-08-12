Жека собирался выгнать Сыча из 2D из-за пропуска Кубка России: «Сказал, это будет мой последний месяц в команде»

Дмитрия Сычева могли выгнать из 2Drots за пропуск Кубка России.

«За все время, сколько я знаком с Женей, это был наш первый разговор, где у него были такие эмоции. Он сказал, что если я пойду на это мероприятие, то это будет мой последний месяц в команде. Я сказал, что если он считает так, значит, так.

Год назад я отказался от такой же суммы денег в пользу Кубка России. Сейчас я бы снова отказался, если бы не семейные обстоятельства. Если бы Женя принял такое решение, что тогда делать… Была эмоциональная реакция с двух сторон.

Но через 15 минут Женя подошел ко мне, и я ему уже спокойно объяснил, что за четыре года нахождения в команде я ни разу не ставил под сомнение, что я могу выбрать какое-то мероприятие, а не команду.

Саныч и Шама, максимально спокойно отреагировали. Сказали, что если бы не было Ландака, они бы не поняли мои действия. Они отпустили – все хотят заработать. На этом крест не ставят. Саныч сказал голову не ломать. У меня мотивация работать все также есть», – рассказал вратарь «самураев».

Голкипер 2Drots Дмитрий Сычев пропустил 1-й раунд FONBET Кубка России из-за съемок в телевизионном проекте.

Клуб обыграл владимирское «Торпедо» (1:0) и вышел во второй раунд, где встретится с «Космосом» из Долгопрудного.