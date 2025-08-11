«БроукБойз» сыграют в Орле, «Амкал» – в Калуге. Расписание матчей медийных команд во втором раунде Пути Регионов Кубка России
Расписание матчей второго раунда FONBET Кубка России для медийных клубов.
Второй раунд. Путь Регионов.
19 августа, вторник
«Калуга» – «Амкал», начало в 17:00
Матч пройдет в Калуге на стадионе «Спутник».
20 августа, среда
«Космос» – 2Drots, начало в 17:00
Матч пройдет в Долгопрудном на стадионе «Салют»
21 августа, четверг
«Авангард» (Курск) – «БроукБойз», начало в 17:00
Матч пройдет в Орле на стадионе им. Ленина
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Амкал» прошел «Квант» в Кубке России – с блогерами и артистами! Вилсаком тоже мог выйти – в кепочке как у Яшина
Прикольно, развеселили 1/256 финала
Плохо, устроили цирк из уважаемого турнира
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости