  • «БроукБойз» сыграют в Орле, «Амкал» – в Калуге. Расписание матчей медийных команд во втором раунде Пути Регионов Кубка России
3

Расписание матчей второго раунда FONBET Кубка России для медийных клубов.

Второй раунд. Путь Регионов.

19 августа, вторник

«Калуга» – «Амкал», начало в 17:00

Матч пройдет в Калуге на стадионе «Спутник».

20 августа, среда

«Космос» – 2Drots, начало в 17:00

Матч пройдет в Долгопрудном на стадионе «Салют»

21 августа, четверг

«Авангард» (Курск) – «БроукБойз», начало в 17:00

Матч пройдет в Орле на стадионе им. Ленина

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Амкал» прошел «Квант» в Кубке России – с блогерами и артистами! Вилсаком тоже мог выйти – в кепочке как у Яшина

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
