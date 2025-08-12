«Амкал» почувствовал наконец внимание аудитории». Некит не считает команду Германа топ-1 клубом медиафутбола
Некит не считает «Амкал» топ-1 командой медиафутбола прямо сейчас.
Панов: «Амкал» сейчас топ-1 клуб медиафутбола 100%. Некит сидит рядом и говорит «да».
Некит: «По статистике «Матч ТВ» самым просматриваемым матчем из наших трех оказался матч 2Drots. Больше всего людей пришло на матч 2Drots. У меня есть метрика, а у вас иллюзии и ожидания.
Я в любом случае рад, что «Амкал» почувствовал наконец внимание аудитории. Я рад, что вы это испытали. Вы молодцы».
Панов: «То есть до этого у нас не было никакого внимания, а сейчас есть? Дважды чемпионы Кубка…»
Некит: «Наравне ли сейчас? Пусть спорят. Виталию Николаевичу нравится это делать. Мне абсолютно #####, кого считают номером один».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: новый выпуск «Стола»
