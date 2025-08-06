«Поддержка сумасшедшая. Я уже забыл, каково это». Фартуна, отыгравший два сезоне в «КАМАЗе», о возвращении в 2Drots

Хавбек 2Drots Борис Фартуна скучал по болельщикам 2D, играя за «КАМАЗ».

«Поддержка сумасшедшая. Я уже забыл, каково это. Скучал по болельщикам. Круто, все было на уровне. Поэтому и выиграли. Перед голом думал, что не хочу бить пенальти. Думал, что приму мяч и в створ. Можно быть что-то будет», – сказал хавбек 2Drots в беседе с корреспондентом Спортса’’ Екатериной Бурделовой.

Борис Фартуна выступал за 2Drots с 2022-го по 2023-й, после перешел в «КАМАЗ», где провел два сезона. Летом 2025-го хавбек расторг контракт с клубом.

2Drots обыграли владимирское «Торпедо » (1:0) в первом раунде Фобнет Кубка России. Фартнуна забил единственный гол в матче в компенсированное время.

Во втором раунде «дроты» сыграют с «Космосом».