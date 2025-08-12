Слон об отказе Сычева сыграть в Кубке России: «Я на его стороне. Нужно уметь думать не только о команде, но и о себе»

Владислав Ослоновский высказался о решении Дмитрия Сычева не играть в Кубке России.

Ранее вратарь 2Drots Дмитрий Сычев рассказал , что отказался от участия в Фонбет Кубке России из-за приглашения в телепроект. Съемки проходили в период подготовки команды к матчу первого раунда Пути Регионов против «Торпедо» Владимир (1:0). Он также добавил, что Слон отклонил приглашение об участии в проекте.

«О каких суммах за съемки в проекте идет речь? Это 3-4 зарплаты. Не миллион рублей, но близко к этой сумме. На меня рассчитывал новый тренерский штаб, совесть не позволила уехать на съемки.

Но я прекрасно понимаю Диму Сычева, полностью разделяю его мнение и поддерживаю. В данный момент ты не основной вратарь, и была большая вероятность, что ты не сыграешь. Его можно понять.

Плюс, когда речь про такие деньги… Давайте так: 9 из 10 человек узнавших, какую сумму можно заработать за шесть дней съемок, поняли бы, почему он туда поехал. Вся команда абсолютно нормально относится к нему и к его решению. Понятно, что в проффутболе такое трудно представить, но мы пока еще Медиалига, вроде. Вполне нормально, что люди пытаются зарабатывать не только футболом.

Сегодня Сыч герой и легенда, но как показывает жизнь, многие могут очень быстро про тебя забыть после одной-двух ошибок. Поэтому нужно уметь думать не только о команде, но и о себе. Я тут встаю на сторону Сыча, я его защищаю, как старший товарищ. Уверен, что он еще свое слово скажет. Он способен заткнуть всем рты. Чем больше сейчас вокруг него негатива, тем больше это сыграет ему же на руку чуть позже. Дима докажет, что он по-прежнему Великий Сычев», – рассказал Слон в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.