  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Слон об отказе Сычева сыграть в Кубке России: «Я на его стороне. Нужно уметь думать не только о команде, но и о себе»
0

Слон об отказе Сычева сыграть в Кубке России: «Я на его стороне. Нужно уметь думать не только о команде, но и о себе»

Владислав Ослоновский высказался о решении Дмитрия Сычева не играть в Кубке России.

Ранее вратарь 2Drots Дмитрий Сычев рассказал, что отказался от участия в Фонбет Кубке России из-за приглашения в телепроект. Съемки проходили в период подготовки команды к матчу первого раунда Пути Регионов против «Торпедо» Владимир (1:0). Он также добавил, что Слон отклонил приглашение об участии в проекте.

«О каких суммах за съемки в проекте идет речь? Это 3-4 зарплаты. Не миллион рублей, но близко к этой сумме. На меня рассчитывал новый тренерский штаб, совесть не позволила уехать на съемки.

Но я прекрасно понимаю Диму Сычева, полностью разделяю его мнение и поддерживаю. В данный момент ты не основной вратарь, и была большая вероятность, что ты не сыграешь. Его можно понять.

Плюс, когда речь про такие деньги… Давайте так: 9 из 10 человек узнавших, какую сумму можно заработать за шесть дней съемок, поняли бы, почему он туда поехал. Вся команда абсолютно нормально относится к нему и к его решению. Понятно, что в проффутболе такое трудно представить, но мы пока еще Медиалига, вроде. Вполне нормально, что люди пытаются зарабатывать не только футболом.

Сегодня Сыч герой и легенда, но как показывает жизнь, многие могут очень быстро про тебя забыть после одной-двух ошибок. Поэтому нужно уметь думать не только о команде, но и о себе. Я тут встаю на сторону Сыча, я его защищаю, как старший товарищ. Уверен, что он еще свое слово скажет. Он способен заткнуть всем рты. Чем больше сейчас вокруг него негатива, тем больше это сыграет ему же на руку чуть позже. Дима докажет, что он по-прежнему Великий Сычев», – рассказал Слон в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logo2Drots
logoДмитрий Сычев
logoFONBET Кубок России
logoWinline Медиалига
logoТорпедо Владимир
logo«Слон» Владислав Ослоновский
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Слон отказался от участия в телепроекте, из-за которого Сыч пропускает Кубок России
сегодня, 17:02
Жека собирался выгнать Сыча из 2D из-за пропуска Кубка России: «Сказал, это будет мой последний месяц в команде»
2сегодня, 09:11
2Drots выбили владимирское «Торпедо» из Кубка России, забив на последней минуте
306 августа, 19:14
Главные новости
Володя XXL может сыграть за курский «Авангард» в матче Кубка России против «БроукБойз»
1247 минут назад
«ВПорядке x Krap Team» пропустят Кубок Медиалиги
сегодня, 17:28
Слон отказался от участия в телепроекте, из-за которого Сыч пропускает Кубок России
сегодня, 17:02
«В определенных частях тела Аршавина может быть жарко». «БроукБойз» представили Смолова, который сыграет за медиаклуб в Кубке России
46сегодня, 16:30Фото
«Будет связка Медведев – Мозгов. Высокий сбрасывает, Александр Иванович реализует». Тренер «Амкала» Панов о составе на Кубок
16сегодня, 14:42
Дмитрий Егоров: «Разница между Жедсоном и Батраковым в том, что есть футболист, а есть тот, кто хочет заработать»
44сегодня, 13:42
Аршавин отказался выступить за «Амкал» в Кубке России
53сегодня, 12:45
Экс-футболист Высшей лиги Грузии Бочоришвили – игрок «Броуков». Зимой защитника дисквалифицировали за допинг
сегодня, 12:23
«Амкал» почувствовал наконец внимание аудитории». Некит не считает команду Германа топ-1 клубом медиафутбола
сегодня, 11:18
Жека собирался выгнать Сыча из 2D из-за пропуска Кубка России: «Сказал, это будет мой последний месяц в команде»
2сегодня, 09:11
Ко всем новостям
Последние новости
«Я против wild card в РПЛ для нас. Это было бы нечестно». Вратарь «Амкала» Ушаков о пути в высший дивизион
3вчера, 11:03
«Егор Крид, может, где-то выскочит». 2Drots могут устроить перформанс с медийными игроками в Кубке России
68 августа, 10:40
Вилсаком о любви к «Барселоне»: «До 20 лет я вообще не увлекался футболом. А потом увидел Роналдиньо и понял: «О, этот чувак мне нравится»
137 августа, 18:53
Слон о перфомансе «Амкала» в Кубке России: «Противоречивый инфоповод, но он обернулся плюсом для всех. Даже те, кто был недоволен в РФС, сейчас смотрят на это по-другому»
7 августа, 16:56
Мостовой о хоккейной Медиалиге: «Она интересна, когда играют по нормальным правилам. В футболе кричали, что играют любители, артисты, а там те, кто не пробились по профессионалам»
17 августа, 09:55
Осипов о медиакомандах в Кубке России: «Все трое пройдут в третий раунд! Скриньте!»
26 августа, 20:44
«Поддержка сумасшедшая. Я уже забыл, каково это». Фартуна, отыгравший два сезоне в «КАМАЗе», о возвращении в 2Drots
16 августа, 20:16
«Легендарное возвращение!» Тренер 2Drots Смирнов о победном голе Фартуны в Кубке
16 августа, 19:49
Карат сыграет на стримерском турнире по CS 2. Призовой фонд 3,3 млн рублей
6 августа, 11:54
Круговой о матче «Амкала» в Кубке: «Жду вынос Вилсакома на Лимбу и гол в девять»
75 августа, 11:40