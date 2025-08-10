Николай Осипов: «Когда Россия вернется на международную арену, Медиалига только вырастет»

Николай Осипов уверен, что люди не потеряют интерес к WINLINE Медиалиге.

– Слышал мнение, что медийный футбол умрет, когда нас вернут в еврокубки.

– Люди, озвучившее это мнение, забивают в Кубке России (речь про стримера Парадеевича – Спортс’‘). Футбольную компетентность этих людей я бы не рассматривал как истину в последней инстанции.

Классно, что о нас говорят не сильно футбольные суперзвезды. Убежден, что когда Россия вернется на международную арену, то Медиалига только вырастет. Это будет огромный буст для нас, – сказал президент МФЛ.

Стример с 8 млн подписчиков забил в Кубке России! Вчера впервые надел бутсы, разминался в тапочках

Легенда 2Drots на 90+4 вырвал победу в Кубке России – сразу как вернулся из Первой лиги. 3 из 3 медиаклубов прошли!