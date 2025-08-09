Райзен попал в аварию. Президент «БроукБойз» не пострадал

Президент «Броуков» Артем Райзен попал в аварию.

«Минус Меган. Да, друзья, ####### (разбил) я его случайно. Не знаю, габелла, не габелла, но вроде что-то, наверное, можно будет сделать. Посмотрим, обидно, машина хорошая. Но я не пострадал, все хорошо», – рассказал Райзен.

В июле после финала WINLINE МФЛ-6 «Амкал» – «БроукБойз» (2:0) арбитры Дмитрий Жилинский, Владимир Воробьев, Артур Сухарев и его друг попали в аварию – в их такси въехал пьяный водитель.

Фото: телеграм-канал Райзена