Райзен попал в аварию. Президент «БроукБойз» не пострадал
Президент «Броуков» Артем Райзен попал в аварию.
«Минус Меган. Да, друзья, ####### (разбил) я его случайно. Не знаю, габелла, не габелла, но вроде что-то, наверное, можно будет сделать. Посмотрим, обидно, машина хорошая. Но я не пострадал, все хорошо», – рассказал Райзен.
В июле после финала WINLINE МФЛ-6 «Амкал» – «БроукБойз» (2:0) арбитры Дмитрий Жилинский, Владимир Воробьев, Артур Сухарев и его друг попали в аварию – в их такси въехал пьяный водитель.
Фото: телеграм-канал Райзена
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Райзена
