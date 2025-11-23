Мусагалиев о Рябе: «В Кубке Лиги его не было. Присел на лавку справа от Левшука»
Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев высказался о хавбеке «Амкала» Артуре Рябокобыленко.
«Считаю Кленкина лучшим центральным полузащитником. Ряба? При всем уважении к Артуру, весну выдал фантастическую – забил три «Титану», награда хорошая ему была, пока не обманулся.
А осенью? В школу ходил? Его не было, к сожалению. Хотя думал, что осень выдаст фантастическую. Он присел на лавку справа от Левшука», – заявил президент «Десятки».
Сегодня в матче за Суперкубок Медиалиги встретятся чемпион МФЛ-6 «Амкал» и обладатель Кубка Лиги-2025 ФК «10».
11 ноября стартовало голосование в различных номинациях на премии Media Football Awards. 28 ноября пройдет церемония вручения премии.
