Мусагалиев о Рябе: «В Кубке Лиги его не было. Присел на лавку справа от Левшука»

Азамат Мусагалиев: Рябы не было видно в Кубке Лиги.

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев высказался о хавбеке «Амкала » Артуре Рябокобыленко.

«Считаю Кленкина лучшим центральным полузащитником. Ряба? При всем уважении к Артуру, весну выдал фантастическую – забил три «Титану», награда хорошая ему была, пока не обманулся.

А осенью? В школу ходил? Его не было, к сожалению. Хотя думал, что осень выдаст фантастическую. Он присел на лавку справа от Левшука », – заявил президент «Десятки ».

Сегодня в матче за Суперкубок Медиалиги встретятся чемпион МФЛ-6 «Амкал» и обладатель Кубка Лиги-2025 ФК «10».

11 ноября стартовало голосование в различных номинациях на премии Media Football Awards. 28 ноября пройдет церемония вручения премии.

Играл в Южной Корее, ушел из претендента на ЛЧ в Медиалигу – и полюбил ее. Необычный тренер клуба Мусагалиева

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе