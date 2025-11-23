0

Мусагалиев о Рябе: «В Кубке Лиги его не было. Присел на лавку справа от Левшука»

Азамат Мусагалиев: Рябы не было видно в Кубке Лиги.

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев высказался о хавбеке «Амкала» Артуре Рябокобыленко.

 «Считаю Кленкина лучшим центральным полузащитником. Ряба? При всем уважении к Артуру, весну выдал фантастическую – забил три «Титану», награда хорошая ему была, пока не обманулся.

А осенью? В школу ходил? Его не было, к сожалению. Хотя думал, что осень выдаст фантастическую. Он присел на лавку справа от Левшука», – заявил президент «Десятки».

Сегодня в матче за Суперкубок Медиалиги встретятся чемпион МФЛ-6 «Амкал» и обладатель Кубка Лиги-2025 ФК «10».

11 ноября стартовало голосование в различных номинациях на премии Media Football Awards. 28 ноября пройдет церемония вручения премии.

Играл в Южной Корее, ушел из претендента на ЛЧ в Медиалигу – и полюбил ее. Необычный тренер клуба Мусагалиева

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого
logoWinline Кубок Медиалиги
logoWinline Медиалига
logoWinline Суперкубок Медиалиги
logoФК 10
logoАзамат Мусагалиев
logoАмкал
Winline Media Football Awards
logoДанил Кленкин
logo«Ряба» Артур Рябокобыленко
logoАрсений Левшук
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ушел из претендента на ЛЧ в Медиалигу – и полюбил ее. Лучший тренер медиафутбола прямо сейчас
24 ноября, 20:10
ФК «10» Мусагалиева выиграл Суперкубок Медиалиги, победив «Амкал» – 2:1
23 ноября, 15:38
«У Панова случился провал, так как он выпустил 70-летнего Медведева в решающем матче». Егоров о тренере года в МФЛ
18 ноября, 19:18
Главные новости
Скоропуп: «У «Амкала» есть неприятная особенность – мяч в 5 метрах от меня, а Мара подбегает и бьет локтем в ребра»
вчера, 19:22
Павел Яковлев: «Бывало, Станкович не приезжал на тренировки «Спартака», их проводил помощник. Хорошо он относился только к одному игроку – Барко»
вчера, 18:48
Федор Смолов: «Я отказался от 9 млн евро в год в Китае. Мамаев сказал: «Ты че, ########? Уезжай #####!» А я: «Не, у меня «Дортмунд» есть»
вчера, 16:55Видео
Маврин, Ряба, Скоропуп, Сэмио, Талабко, Шах и Еж – в расширенном составе сборной Медиалиги
вчера, 16:20
Федор Смолов: «Денисов – не игрок уровня «Спартака». Единица – его базовая оценка, но за дерби с ЦСКА ставлю 1,4, так как в обороне исправился»
вчера, 15:33Видео
«Это худшая игра Рябы. Он в нашей белой форме играл, невидимкой был». Шера о хавбеке «Амкала»
вчера, 13:08
«Один из игроков «Десятки» сказал: «##### мы команда конченых #########. И президент у нас невероятный #####». Маврин о словах Шеры про Рябу
вчера, 10:45
Шера: «Кто-то из игроков «Амкала» сказал: «Ряба опять не подъехал». Ни разу не слышал, чтобы про Клена так говорили»
вчера, 09:31
Ряба победил в голосовании болельщиков Media Football Awards в номинации Игрок года
24 ноября, 19:57
Дмитрий Егоров: «Клубы остаются самыми незащищенными субъектами медиафутбола. Но они по-прежнему думают, что самые классные»
24 ноября, 18:41
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Динамо-2» Алпатов возглавит сборную ФНЛ на матч с Медиалигой в Абхазии
вчера, 10:48
Тошич покинул СКА Басты. У 38-летнего серба 3+3 в 6 матчах в турнирах Медиалиги
24 ноября, 13:51
Хавбек ФК «10» Воробьев о проффутболе: «Жалею, что не закончил просмотр в «СКА Хабаровск». Сейчас самое реалистичное – Высшая лига Беларуси»
24 ноября, 10:13
Лактионов о Мусагалиеве: «Не было мыслей, что Азамат не разбирается в футболе. Он хочет сделать команду не только лучше, но и красивее»
21 ноября, 18:24
Экс-защитник «Ростова» и «Зенита» Терентьев сыграет за сборную ФНЛ против Медиалиги
21 ноября, 12:33
Панченко сыграет за сборную ФНЛ против Медиалиги. Он получил wild card от Ильева
20 ноября, 16:44
«У Панова случился провал, так как он выпустил 70-летнего Медведева в решающем матче». Егоров о тренере года в МФЛ
18 ноября, 19:18
«Наши футболисты начали получать большие деньги, налоги платит клуб. А в Испании – 46% отдаешь от дохода». Кузнецов о том, что игроки не уезжают
18 ноября, 17:25
«Карпин красивейше всех размотал. Будет чиллить в сборной, а «Динамо» – выбираться из жопы». Егоров о тренере
17 ноября, 18:51
Матч сборных ФНЛ и Медиалиги начнется с серии буллиталити. Игра пройдет на стадионе «Динамо» в Сухуме
17 ноября, 17:55