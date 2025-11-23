«Мы хотим выиграть Кубок России, а не просто достойно сыграть». Лактионов об участии ФК «10» в турнире

Денис Лактионов: мы хотим выиграть Кубок России.

Главный тренер ФК «10» Денис Лактионов заявил, что хочет выиграть Кубок России с командой Азамата Мусагалиева .

«Мы хотим не просто сыграть достойно, а выиграть Кубок. Но мы ставим и промежуточные цели. Минимум – дойти до Первой лиги, максимум – дойти до Премьер-лиги. Это будет сложно, мы уважаем всех соперников и понимаем, что можем не пройти и первый раунд.

Выиграть Медиалигу – этап жизни. Сыграть на Кубок с РПЛ – блин, это круто! Это две классные цели, которые мы ставим на следующий сезон», – сказал Лактионов.

Победитель WINLINE Кубка Лиги-2025 ФК «10» сыграет в следующем розыгрыше FONBET Кубка России.

