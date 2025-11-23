«Мы хотим выиграть Кубок России, а не просто достойно сыграть». Лактионов об участии ФК «10» в турнире
Денис Лактионов: мы хотим выиграть Кубок России.
Главный тренер ФК «10» Денис Лактионов заявил, что хочет выиграть Кубок России с командой Азамата Мусагалиева.
«Мы хотим не просто сыграть достойно, а выиграть Кубок. Но мы ставим и промежуточные цели. Минимум – дойти до Первой лиги, максимум – дойти до Премьер-лиги. Это будет сложно, мы уважаем всех соперников и понимаем, что можем не пройти и первый раунд.
Выиграть Медиалигу – этап жизни. Сыграть на Кубок с РПЛ – блин, это круто! Это две классные цели, которые мы ставим на следующий сезон», – сказал Лактионов.
Победитель WINLINE Кубка Лиги-2025 ФК «10» сыграет в следующем розыгрыше FONBET Кубка России.
Играл в Южной Корее, ушел из претендента на ЛЧ в Медиалигу – и полюбил ее. Необычный тренер клуба Мусагалиева
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости