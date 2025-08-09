  • Спортс
  Кузнецов о Смолове в «БроукБойз»: «Он должен тренироваться. Не могу, когда человек не тренируется, а потом играет»
4

Кузнецов о Смолове в «БроукБойз»: «Он должен тренироваться. Не могу, когда человек не тренируется, а потом играет»

Дмитрий Кузнецов высказался о приглашении Федора Смолова в «БроукБойз».

«Егоров нашел в статистике, что Смолову до Аршавина осталось два мяча в «Клубе 100», а до Мостового – четыре (на самом деле семь: у Смолова 156 голов, у Мостового – 163 – Спортс’‘). Он ему предложил прийти к нам, если мы пройдем первый раунд Кубка России, догнать Аршавина, а если дальше – Мостового. Он заинтересовался.

Но он должен тренироваться. Это однозначно. Я не могу, когда человек не тренируется, а потом играет. Были такие моменты, но не со всеми», – сказал главный тренер «БроукБойз».

Ранее в эфире подкаста «Смол FM» президент «Броуков» Дмитрий Егоров предложил экс-форварду сборной России сыграть за его команду в Фонбет Кубке России. Смолов ответил: «Классное предложение. Я готов рассмотреть». В шоу отдельно проговорили, что Федор точно пропустит первый раунд турнира из-за поездки.

После победы «БроукБойз» в первом раунде Кубка России над «Орлом» (3:2) Смолов выложил пост с футболкой «Броуков» и подписью «Here we go». Во втором раунде «БроукБойз» сыграют с курским «Авангардом», выступающим во Второй лиге А.

Последним клубом Смолова был «Краснодар», который он покинул после сезона-2024/25. В настоящее время Федор – свободный агент.

«Клуб 100» – рейтинг российских бомбардиров, в котором учитывают голы в профессиональных турнирах. У Смолова 156 голов, у Аршавина – 158, у Мостового – 163.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал Эда
